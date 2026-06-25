Maloljetnik izboden nožem u parku: Drug mu na ovaj način spasio život

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prava drama odigrala se u beogradskom naselju Rakovica, 22. juna oko ponoći, kada je maloljetni F. Ž. (17) teško povrijeđen nakon što ga je nepoznati muškarac napao i ubo nožem u ruku.
Tinejdžer je hitno operisan i trenutno se oporavlja, saznaje Telegraf.rs.
Hronika
Incident u Sarajevu: Muškarac ispao iz auta tokom vožnje u koloni
Prema informacijama, sedamnaestogodišnjak je u trenutku napada bio u parku sa svojim drugom. U jednom momentu, iz mraka im je prišao nepoznati muškarac i prijetećim tonom tražio novac.
"Maloljetnik je odgovorio da nema para. Odmah nakon toga, napadač je izvukao nož, nasrnuo na njega i ubo ga u ruku, a potom pobjegao u nepoznatom pravcu", otkriva izvor blizak istrazi.
Da situacija bude još dramatičnija, ranjeni tinejdžer je počeo obilno da krvari. Njegov drug je pokazao nevjerovatnu prisebnost u trenucima panike - skinuo je svoju majicu i čvrsto podvezao ruku F. Ž. kako bi zaustavio krvarenje do dolaska ljekara.
Društvo
AMS izdao upozorenje za vozače
Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenog mladića, u pratnji majke, prevezla u bolnicu gde je hitno podvrgnut operaciji.
O ovom jezivom incidentu odmah je obaviješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a policija radi na identifikaciji i pronalasku napadača.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Region
4 h0
Najnovije
12
24
12
18
12
09
12
07
12
05
Trenutno na programu