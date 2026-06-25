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Maloljetnik izboden nožem u parku: Drug mu na ovaj način spasio život

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 08:45

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Prava drama odigrala se u beogradskom naselju Rakovica, 22. juna oko ponoći, kada je maloljetni F. Ž. (17) teško povrijeđen nakon što ga je nepoznati muškarac napao i ubo nožem u ruku.

Tinejdžer je hitno operisan i trenutno se oporavlja, saznaje Telegraf.rs.

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Prema informacijama, sedamnaestogodišnjak je u trenutku napada bio u parku sa svojim drugom. U jednom momentu, iz mraka im je prišao nepoznati muškarac i prijetećim tonom tražio novac.

"Maloljetnik je odgovorio da nema para. Odmah nakon toga, napadač je izvukao nož, nasrnuo na njega i ubo ga u ruku, a potom pobjegao u nepoznatom pravcu", otkriva izvor blizak istrazi.

Brza reakcija druga spriječila tragediju

Da situacija bude još dramatičnija, ranjeni tinejdžer je počeo obilno da krvari. Njegov drug je pokazao nevjerovatnu prisebnost u trenucima panike - skinuo je svoju majicu i čvrsto podvezao ruku F. Ž. kako bi zaustavio krvarenje do dolaska ljekara.

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Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenog mladića, u pratnji majke, prevezla u bolnicu gde je hitno podvrgnut operaciji.

O ovom jezivom incidentu odmah je obaviješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a policija radi na identifikaciji i pronalasku napadača.

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povrijeđen mladić

napad nožem

Beograd

Hitna pomoć

Policija

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