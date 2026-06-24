Novi detalji tragedije kod Banjaluke: Vozač doživio srčani?

Adem B. (72), koji je prije četiri dana stradao u stravičnom sudaru četiri vozila u mjestu Prijakovci kod Banjaluke, prije kobne nesreće imao je srčanih problema, što je najverovatnije dovelo do gubitka kontrole nad vozilom kojim je upravljao.

Osim Adema B., u ovoj stravičnoj nesreći koja se desila 20. juna, život su izgubili njegov suvozač, supruga Sadika B. (68) i putnik koji je bila s njima, Ismeta J. (77), dok su povrijeđene tri osobe, državljani Rusije, među kojima je i dijete.

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Povrijeđeni su odmah nakon nesreće prebačeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Kako je tada rekao vršilac dužnosti direktora UKC RS Nikola Šobot, radi se o muškarcu i ženi sa težim tjelesnim povredama, i oni su po prijemu u bolnicu bili u životnoj opasnosti.

On je naveo da je dijete smješteno na intenzivnoj pedijatrijskoj njezi.

Smrt posljedica teških povreda

Kako saznajemo, obdukcija tijela stradalih utvrdila je da su preminuli usljed višestrukih teških povreda koje su zadobili u nesreći.

Prema nalazu obdukcije, Adem B. je imao određenih srčanih problema, odnosno poremećaja u radu srca prije nesreće, ali to nije uzrok njegove smrti.

Prema informacijama banjalučkog Okružnog tužilaštva, kobna nesreća desila se na putu Ivanjska – Šargovac u Prijakovcima kada su se sudarila četiri automobila.

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"U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su četiri vozila: folksvagen pasat kojim je upravljao A.B., rođen 1954. godine iz Čelinca, te bmv kojim je upravljao B.D., rođen 2002. godine iz Austrije, zatim audi kojim je upravljao A.S., rođen 1956. godine iz Ruske Federacije i vozilo škoda kojom je upravljao V.V., rođen 1983. godine iz Prijedora", rekli su u tužilaštvu.

Pojasnili su da su prilikom ove saobraćajne nezgode smrtno stradali vozač putničkog vozila pasata B.A., rođen 1954. godine, i suvozač B.S, rođena 1958. godine, oboje iz Čelinca, i putnik I.J, rođena 1949. godine, iz Prijedora.

"Tjelesne povrede zadobili su vozač audija A.S. iz Ruske Federacije, putnik u tom vozilu T.S, rođena 1963. godine iz Ruske Federacije, i maloljetno dijete", pojasnili su u tužilaštvu.

Istraga u toku

Dodali su da je uviđaj na licu mjesta obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

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"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalih", rekli su u tužilaštvu, piše "Glas Srpske".