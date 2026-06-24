Banjalučanin odbio test na drogu, pa završio iza rešetaka

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode lice čiji su inicijali M.M. iz Banjaluke zbog teškog saobraćajnog prekršaja.

Do hapšenja je došlo nakon što je policija radi redovne kontrole zaustavila putničko vozilo kojim je ovo lice upravljalo.

"Navedeno lice je prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljalo, odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Lice je odmah udaljeno iz saobraćaja i sprovedeno u prostorije za zadržavanje, a protiv njega će biti preduzete sve zakonom predviđene mjere i podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.