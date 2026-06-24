Otac pregazio dijete traktorom u dvorištu kuće: Užas u Srbiji, dječaku se bore za život

U beogradskom naselju Begaljica, u opštini Grocka, juče oko 18 časova dogodila se stravična nesreća u kojoj je teško povrijeđen jednoipogodišnji dječak, a ljekari se trenutno bore za njegov život.

Prema informacijama portala ''Telegraf.rs", do nezapamćene drame došlo je u dvorištu porodične kuće kada je otac djeteta pokrenuo traktor u namjeri da zakači priključnu mašinu. U tom trenutku, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, mališan se našao u blizini teškog vozila.

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Otac, ne primjetivši sina, krenuo je traktorom i pregazio ga.

U dvorštu bili otac i djed

Kako saznaje pomenuti portal, u trenutku nesreće pored dječaka su se nalazili otac i djed. Za sada ostaje nepoznanica kako se dijete neprimjetno stvorilo tik uz točkove traktora.

"Sve se odigralo u sekundi. Otac je htio samo da zakači mašinu, niko nije vidio kada se dječak prišunjao vozilu. Uslijedio je krik, a porodica je odmah skočila da pomogne djetetu", navodi izvor blizak istrazi.

Povrijjeđeni dečak je najprije hitno prevezen u lokalni Dom zdravlja, odakle je sa teškim povredama sanitetskim vozilom prebačen u bolnicu, gdje ljekari ulažu sve napore da ga spasu.

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Policija je obavila uviđaj na licu mjesta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove stravične nesreće koja je podigla Grocku na noge.