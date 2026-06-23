Dječak spasen iz sigurne smrti: Na njega se obrušila stijena

Autor:ATV redakcija
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U beogradskom naselju Novi Beograd sinoć se odvijala prava drama kada je četrnaestogodišnji dječak pao u jarugu duboku čak 10 metara, nakon čega se na njega obrušio i dio stene.
Mališan je u ovoj teškoj nesreći zadobio ozbiljne tjelesne povrede, među kojima je i prelom pršljena.
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Ljekarske ekipe nisu mogle same da priđu povrijeđenom djetetu, zbog čega su alarmirani pripadnici Sektora za vanredne situacije.
Na lice mjesta hitno su upućene jake snage Vatrogasno-spasilačkih jedinica (VSJ) sa Novog Beograda i Voždovca, sa ukupno četiri vozila i 14 vatrogasaca.
Spasioci su na lokaciju stigli brzo i zatekli jeziv prizor - dječak je ležao na dnu provalije, a preko njega je bio srušen dio stijene.
Vatrogasci-spasioci su, u koordinaciji sa ljekarima Hitne pomoći, započeli pažljivo oslobađanje dječaka ispod stijene i njegovu imobilizaciju, kako bi ga bezbjedno izvukli iz jaruge i transportovali u bolnicu.
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Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji spasilačkih službi, povrijeđeni maloljetnik je uspješno izvučen i predat ljekarima na dalju dijagnostiku i liječenje.
Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.
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