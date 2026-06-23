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Dječak spasen iz sigurne smrti: Na njega se obrušila stijena

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 14:23

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

U beogradskom naselju Novi Beograd sinoć se odvijala prava drama kada je četrnaestogodišnji dječak pao u jarugu duboku čak 10 metara, nakon čega se na njega obrušio i dio stene.

Mališan je u ovoj teškoj nesreći zadobio ozbiljne tjelesne povrede, među kojima je i prelom pršljena.

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Ljekarske ekipe nisu mogle same da priđu povrijeđenom djetetu, zbog čega su alarmirani pripadnici Sektora za vanredne situacije.

Brza akcija na nepristupačnom terenu

Na lice mjesta hitno su upućene jake snage Vatrogasno-spasilačkih jedinica (VSJ) sa Novog Beograda i Voždovca, sa ukupno četiri vozila i 14 vatrogasaca.

Spasioci su na lokaciju stigli brzo i zatekli jeziv prizor - dječak je ležao na dnu provalije, a preko njega je bio srušen dio stijene.

Vatrogasci-spasioci su, u koordinaciji sa ljekarima Hitne pomoći, započeli pažljivo oslobađanje dječaka ispod stijene i njegovu imobilizaciju, kako bi ga bezbjedno izvukli iz jaruge i transportovali u bolnicu.

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Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji spasilačkih službi, povrijeđeni maloljetnik je uspješno izvučen i predat ljekarima na dalju dijagnostiku i liječenje.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

(Telegraf.rs)

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Beograd

Vatrogasci

povrijeđen dječak

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