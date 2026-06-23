Tragedija u Odžaku: Rolo bala usmrtila jednu osobu

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba s područja opštine Odžak preminula je nakon što je na nju juče pala rolo bala.
Kako je saopšteno, iz Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske telefonskim putem obratila se dežurna ljekarka Doma zdravlja Odžak, koja je prijavila da je osoba preminula usljed povreda zadobijenih nakon što je na nju pala rolo bala.
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Po prijavi su na mjesto događaja odmah upućene policijske patrole, koje su obavile uviđaj.
O slučaju je obaviješten i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona, a o svim preduzetim aktivnostima sačinjena je službena zabilješka.
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