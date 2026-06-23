Radnik trgovine krao pare od prodaje, napravio manjak od 84.415 KM

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Odjeljenja za privredni kriminalitet Policijske uprave Zvornik podnijeli su izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini protiv lica sa inicijalima P.Đ. iz Zvornika zbog sumnje da je počinilo krivično djelo "Pronevjera".
Kako je saopšteno iz policije, ovaj radnik je u dužem vremenskom periodu koristio svoju poziciju u jednoj trgovinskoj radnji kako bi brutalno zakinuo poslodavca i pribavio protivpravnu korist.
"Navedeno lice se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu, kao radnik trgovinske radnje, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažno prikazivalo stanje robe na zalihama nakon što je prethodno prodalo robu i prisvojilo novac od prodaje", pojašnjavaju iz Policijske uprave Zvornik.
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Razrađenom šemom lažiranja papira i "džeparenja" pazara od prodate robe, osumnjičeni P.Đ. je uspio da napravi manjak u ukupnom iznosu od čak 84.415,00 KM.
Protiv njega je podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu iz člana 316. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
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