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Pucnjava u biblioteci: Ima mrtvih, ranjeno jedno dijete

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 09:50

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Пространи унутрашњи поглед на Библиотеку Александрину са дрвеним просторима за учење и рачунарима.
Foto: Diego F. Parra/Pexels

Najmanje dvije osobe su poginule u pucnjavi koja se dogodila jednoj biblioteci u Kaliforniji, saopštila je lokalna policija.

Pucnjava se dogodila u gradu Čiku na sjeveru ove američke države, a jedan osumnjičeni je u pritvoru, prenosi Asošiejted pres.

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Policija je navela da je odgovorila na poziv u kojem su se čuli zvuci pucnjave i vrisci ljudi iz biblioteke.

– Kada su policajci ušli u biblioteku, osumnjičeni je pobjegao na zadnja vrata. Dodatne snage reda iza biblioteke privele su osumnjičenog – rekao je načelnik policije Bili Oldridž.

Prema njegovim riječima, taj incident je veoma tužan i traumatičan za mnoge ljude.

Ulice oko biblioteke su privremeno zatvorene, a za ljude koji su bili u zgradi postavljen je centar za ponovno okupljanje porodica.

Jedno dijete je prevezeno u bolnicu sa lakšom povredom.

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Policija nije objavila ime osumnjičenog niti detalje o tome šta je izazvalo pucnjavu, ali je navela da vjeruje da je strijelac djelovao sam.

AP dodaje da je policija rekla neće objaviti imena ubijenih dok se ne obavijeste najbliži rođaci.

Lokalne vlasti pozvale su ljude da izbjegavaju odlazak u to područje.

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Tagovi :

kalifornija

Pucnjava

biblioteka

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