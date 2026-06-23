Ebola odnijela 267 života, broj oboljelih premašio hiljadu

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Broj smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom ebole u Kongu porastao je na 267, saopštili su nadležni organi.

Prema zvaničnim podacima, do sada je potvrđeno ukupno 1.048 slučajeva ebole. Broj oboljelih prvi put je premašio 1.000 u nedjelju, 21. juna. Ministarstvo zdravlja Konga saopštilo je u subotu, 20. juna, da je zabilježeno ukupno 896 potvrđenih slučajeva ebole i da su potvrđena 232 smrtna slučaja, dok se 78 pacijenata oporavilo, prenosi Srna.

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