Ebola odnijela 267 života, broj oboljelih premašio hiljadu

Autor:ATV redakcija
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Broj smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom ebole u Kongu porastao je na 267, saopštili su nadležni organi.
Prema zvaničnim podacima, do sada je potvrđeno ukupno 1.048 slučajeva ebole.
Broj oboljelih prvi put je premašio 1.000 u nedjelju, 21. juna.
Ministarstvo zdravlja Konga saopštilo je u subotu, 20. juna, da je zabilježeno ukupno 896 potvrđenih slučajeva ebole i da su potvrđena 232 smrtna slučaja, dok se 78 pacijenata oporavilo, prenosi Srna.
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