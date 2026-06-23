U pucnjavi u Montrealu poginule tri osobe, dvije ranjene

Autor:ATV redakcija
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U pucnjavi koja se dogodila u ponedjeljak ujutru u montrealskom naselju Kot de Než tri osobe su poginule, policajac, napadač i jedan civil, a ranjene su još dvije osobe, prenijeli su danas lokalni mediji.
Montrealska policija je potvrdila da je ubijeni policajac Mohamed Lamin Benreduan (34), pripadnik policije od 2021. godine, prenosi Si-Bi-Es Njuz.
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- Sa dubokom tugom potvrđujemo tragičnu smrt policajca Mohameda Lamina Benreduana na dužnosti. Njegova smrt je ogroman gubitak za našu organizaciju. Njegov osjećaj dužnosti, posvećenost i profesionalizam zauvijek će ostati u našim sjećanjima - navodi se u saopštenju policije.
Jedan povređeni policajac je u stabilnom stanju, a jedan civil je zadobio lakše povrede.
- Policija je pozvana nakon što je svjedok vidio pištolj. Osumnjičeni koji je bio umiješan u pucnjavu je ubijen - rekao je šef policije Fadi Dager.
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Osumnjičeni napadač je navodno distribuirao liflete sa nasilnim porukama uperenim protiv žena i bio je povezan sa mizoginom subkulturim pokretom "insel" (nedobrovoljni celibat).
Na video snimku koji je podijeljen na društvenim mrežama mogla su da se čuju najmanje 29 hica.
(Tanjug)
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