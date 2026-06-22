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Japan upetostručio cijenu viza

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 22:32

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Јапан
Foto: pexels/Cheng

Japan je upetostručio cijenu viza za sve strane državljane, što je prvo povećanje u skoro 50 godina.

Od 1. jula, taksa za vizu za jednokratni ulazak povećana je sa prethodnih 3.000 jena (oko 19 dolara) na 15.000 jena, dok će viza za višestruki ulazak sada koštati 30.000 jena umjesto prethodnih 6.000 jena.

Ovo je prva promjena cijena viza od 1978. godine. Japanski ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi rekao je u petak da su takse povećane kako bi odražavale inflaciju i promjene deviznog kursa. „Ne očekujemo da će to imati neposredni uticaj na turizam“, rekao je Motegi.

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Japanski jen stalno slabi od 2021. godine i trenutno se nalazi blizu najnižeg nivoa u posljednjih 40 godina. Slabljenje valute, zajedno sa oporavkom putovanja nakon pandemije, dovelo je do naglog porasta broja turista. Japan je prošle godine primio rekordnih 42,7 miliona stranih posetilaca.

U maju je gornji dom japanskog parlamenta takođe usvojio zakon o povećanju drugih taksi za strane državljane. Prema amandmanima, zakonska maksimalna taksa za podnošenje zahtijeva za stalni boravak biće povećana na 300.000 jena, što je 30 puta više od trenutnog ograničenja od 10.000 jena.

Promjena statusa boravka ili produženje dozvole boravka koštaće do 100.000 jena u budućnosti, u poređenju sa sadašnjih 10.000. Vlasti koje podržavaju povećanje naknada tvrde da Japan treba da uskladi cijene viza i dozvola boravka sa cijenama drugih zemalja G7.

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Na primjer, u SAD, takse za podnošenje zahtijeva za neimigrantske vize kreću se između 185 i 315 dolara, dok standardna kratkoročna viza za Veliku Britaniju, koja omogućava boravak do šest mjeseci, košta 135 funti.

(indeks)

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Tagovi :

Japan

Cijene

viza

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