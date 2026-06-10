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Honda povlači 800.000 vozila

Autor:

ATV
10.06.2026 16:44

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Хонда аутомобил
Foto: pexels/Jay Johnson

Japanska "Honda" saopštila je da povlači više od 800.000 vozila zbog mogućeg kvara komponenti zadnjeg trapa, što može da dovede do gubitka kontrole nad automobilom.

Opoziv se odnosi na tržište SAD i uključuje modele proizvedene od 2016. do 2023. godine.

Problem je usredsređen na zadnji podokvir, koji može da korodira na mjestima montaže trapa i da dovede do kvara. "Honda" procjenjuje da samo jedan odsto obuhvaćenih vozila ima taj kvar.

Japanska kompanija naglasila je da nije dobila prigovore niti izvještaje o povredama ili smrti u vezi sa pomenutim problemom, prenio je AP.

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Automobili će biti pregledni u ovlašteni servisima, a sporne komponente popravljene ili zamijenjene ako to bude potrebno, bez troškova za vlasnike vozila, prenosi Srna.

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Automobil

Honda

Japan

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