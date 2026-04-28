Obustavlja se prodaja popularnog auta: Evo kako će se nabavljati rezervni dijelovi

28.04.2026 10:39

Обуставља се продаја популарног аута: Ево како ће се набављати резервни дијелови
Foto: Pixabay

Nakon više od dve decenije Honda je odlučila da prekine prodaju automobila u Južnoj Koreji, a kao razlog navodi loše prodajne rezultate na tržištu.

Naime, tokom marta 2026. godine registrovano je svega 84 vozila, dok je u cijeloj prošloj godini prodato manje od 2.000 automobila.

Honda je na korejskom tržištu bila prisutna od 2004. godine, nudeći modele kao što su Akord i CR-V, ali nije uspela da privuče veći broj kupaca, prenosi B92.

Kompanija kao razlog povlačenja navodi negativne promene na globalnom i lokalnom tržištu, kao i potrebu da fokusira resurse na dugoročnu konkurentnost.

Ipak, postojeći vlasnici neće ostati bez podrške - Honda je potvrdila da će nastaviti da obezbeđuje servis, rezervne delove i garanciju.

