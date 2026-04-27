Nova pravila za vozače: Promijenio se način registracije automobila

ATV
27.04.2026 14:17

Нова правила за возаче: Промијенио се начин регистрације аутомобила
Foto: Unsplash

Primjena novog načina registracije automobila kupljenih na lizing primjenjuje se od marta mjeseca, tako da vlasnici ovakvih vozila dokumentaciju dostavljaju elektronskim putem.

Naime, vozači čija su vozila kupljena na lizing, već mjesec dana nemaju obavezu da dokumenta potrebna za registraciju dostavljaju u papirnom obliku, već se postupak odvija elektronski, rekli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

U okviru zajedničkog projekta, Agencija za privredne registre i MUP, u saradnji sa Asocijacijom lizing kompanija Srbije, obezbijedili su uslove da se postupak registracije vozila uzetih na lizing - od zaključenja ugovora o finansijskom lizingu, preko upisa u Registar finansijskog lizinga, do same registracije vozila - realizuje elektronskim putem, bez potrebe za prilaganjem dokumentacije u papirnoj formi.

Realizaciji ovog sistema prethodila je adaptacija informacionih sistema APR-a, MUP-a i lizing kompanija.

Prva registracija vozila po ugovoru zaključenom sa lizing kućom, za koju su službenici MUP-a podatke i dokumentaciju preuzeli elektronski putem servisa APR-a, obavljena je 27. marta 2026. godine u Policijskoj stanici Vračar.

Kako se navodi, pružanje usluga putem novog servisa značajno pojednostavljuje i ubrzava postupak registracije vozila. Uslov za njegovo korišćenje jeste da ugovor o finansijskom lizingu bude zaključen u elektronskoj formi.

Više od 1.000 zahteva za lizing tokom samo sedam dana nedavno održanog Sajma automobila u Beogradu potvrđuje da je ovaj model finansiranja izuzetno popularan među kupcima, bez obzira na to da li se kupuju putnička ili teretna vozila, kao i električni i hibridni automobili.

Za mnoge kupce u Srbiji ovaj vid kupovine predstavlja jedini način da dođu do novog automobila, prenosi Informer.

