Ruska vojska napreduje: Počele borbe za kapiju Slavjanska

Ruske oružane snage počele su borbe u naselju Raj-Aleksandrovka, objavio je lider Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin.
"Jedinice oružanih snaga RF aktivno se bore u istočnom i centralnom dijelu same Raj-Aleksandrovke. Ovo je veoma važan napredak za nas", rekao je Pušilin na platformi Maks.
Ovo naselje se nalazi se 17 kilometara od gradova Slavjansk i Kramatorsk, a predstavlja jedno od najvećih strateških čvorišta za Oružane snage Ukrajine.
Pušilin je potvrdio da ruska vojska takođe napreduje na sjevernom prilazu Slavjansku, u nacionalnom parku Sveta gora.
"Neprijatelj trpi udare u Svetogorskom parku. Naše jedinice takođe šire kontrolu u području naselja Tatjanovka i Prišib", rekao je lider DNR. Ova dva sela nalaze se duž rijeke Severski Donjec, u blizini grada Svjatogorska.
Pušilin je početkom maja potvrdio da su jedinice ruske vojske stigle do Raj-Aleksandrovke i da se odvijaju operacije za oslobađanje Svjatogorska i dalje napredovanje ka Slavjansku i Kramatorsku.
Slavjansk je od posebnog simboličkog značaja za DNR jer je tu novoformirana narodna milicija pružila prvi otpor "kaznenoj ekspediciji" koju je poslao kijevski režim uspostavljen pučem u februaru 2014.
Borbe u i oko Slavjanska trajale su od sredine aprila do početka jula te godine, kada se milicija povukla a grad je pao pod kontrolu ukrajinskih bojovnika.
