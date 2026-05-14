Peskov: Vašington jedini posrednik u rješavanju ukrajinskog sukoba

Песков: Вашингтон једини посредник у рјешавању украјинског сукоба
Foto: Tanjug/AP

Trenutno samo SAD d‌jeluju kao posrednik u rješavanju ukrajinskog sukoba, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Trenutno su samo SAD posrednik. Oni su jedini aktivno uključeni u mirovni proces i komuniciraju sa obje strane", rekao je Peskov novinarima komentarišući ulogu Vašingtona u procesu rješavanja ukrajinskog sukoba.

On je naglasio da Evropljani ne žele i ne mogu biti posrednici u procesu rješavanja ukrajinskog sukoba, jer su direktno uključeni u njega na strani Kijeva.

"Evropljani takođe zagovaraju ideju da Rusiju treba poraziti. Naravno, sa ovim pristupom, teško ih možemo poželjeti za posrednike", zaključio je Peskov.

Dmitrij Peskov

Vašington

Rusija

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

