Trenutno samo SAD djeluju kao posrednik u rješavanju ukrajinskog sukoba, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Trenutno su samo SAD posrednik. Oni su jedini aktivno uključeni u mirovni proces i komuniciraju sa obje strane", rekao je Peskov novinarima komentarišući ulogu Vašingtona u procesu rješavanja ukrajinskog sukoba.
On je naglasio da Evropljani ne žele i ne mogu biti posrednici u procesu rješavanja ukrajinskog sukoba, jer su direktno uključeni u njega na strani Kijeva.
"Evropljani takođe zagovaraju ideju da Rusiju treba poraziti. Naravno, sa ovim pristupom, teško ih možemo poželjeti za posrednike", zaključio je Peskov.
