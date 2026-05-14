Trenutno samo SAD d‌jeluju kao posrednik u rješavanju ukrajinskog sukoba, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Trenutno su samo SAD posrednik. Oni su jedini aktivno uključeni u mirovni proces i komuniciraju sa obje strane", rekao je Peskov novinarima komentarišući ulogu Vašingtona u procesu rješavanja ukrajinskog sukoba.

On je naglasio da Evropljani ne žele i ne mogu biti posrednici u procesu rješavanja ukrajinskog sukoba, jer su direktno uključeni u njega na strani Kijeva.

"Evropljani takođe zagovaraju ideju da Rusiju treba poraziti. Naravno, sa ovim pristupom, teško ih možemo poželjeti za posrednike", zaključio je Peskov.