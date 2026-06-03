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Trudnici prijetio da će je ubiti, pa je brutalno pretukao: Udarao je nogom u stomak

Autor:

ATV
03.06.2026 22:56

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Трудници пријетио да ће је убити, па је брутално претукао: Ударао је ногом у стомак
Foto: pexels

Na Gundulićevom vijencu u Beogradu, u ponedjeljak uveče, došlo je do nasilja u porodici. Muškarac (35) je trudnicu (24), koja je u šestom mjesecu trudnoće, psovao, omalovažavao, prijetio da će je ubiti nakon čega je i fizički napao.

Trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po tijelu, kao i udarac nogom u stomak. Potom se udaljio iz stana, saznaje Telegraf.rs.

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Povrijeđenoj trudnici je ljekarska pomoć ukazana u GAK Narodni front, dok se za počiniocem traga.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

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Beograd

Nasilje

trudnica

pretukao trudnicu

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