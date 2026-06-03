Trudnici prijetio da će je ubiti, pa je brutalno pretukao: Udarao je nogom u stomak

Autor:ATV
Komentari:0
Na Gundulićevom vijencu u Beogradu, u ponedjeljak uveče, došlo je do nasilja u porodici. Muškarac (35) je trudnicu (24), koja je u šestom mjesecu trudnoće, psovao, omalovažavao, prijetio da će je ubiti nakon čega je i fizički napao.
Trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po tijelu, kao i udarac nogom u stomak. Potom se udaljio iz stana, saznaje Telegraf.rs.
Svijet
Pravo čudo kod Praga: Preživio "nemoguće" nakon sudara kamiona
Povrijeđenoj trudnici je ljekarska pomoć ukazana u GAK Narodni front, dok se za počiniocem traga.
Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
45 min0
Srbija
1 h0
Srbija
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
45 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
23
19
23
05
22
56
22
54
22
53
Trenutno na programu