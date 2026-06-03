Stigne vam poziv, a sa druge strane muk: Evo šta su sada osmislili prevaranti

U posljednje vrijeme sve više građana prijavljuje neobične telefonske pozive u kojima, nakon javljanja, vlada tišina ili se veza odmah prekida, što najčešće ukazuje na moguću zloupotrebu i prevaru.

Stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju da iza ovakvih poziva često stoje automatizovani sistemi - takozvani autodajleri, koji se koriste u različitim vrstama telefonskih prevara.

Ovi sistemi masovno pozivaju brojeve i testiraju koji su aktivni, pa se kasnije koriste za dalju zloupotrebu, od telemarketinških prevara do pokušaja izvlačenja novca ili ličnih podataka.

Građani često ni ne shvate da su na meti, jer se pozivi pojavljuju kao propušteni ili kratki i nejasni, bez stvarnog sagovornika.

Prevaranti "mapiraju" korisnike

Prema riječima stručnjaka, prevaranti na ovaj način "mapiraju" aktivne korisnike i grade baze podataka koje kasnije mogu biti iskorišćene za nove talase prevara, najčešće putem telefona ili SMS poruka.

Posebno se naglašava da građani ne uzvraćaju pozive na nepoznate brojeve, naročito ako dolaze iz inostranstva ili ako se radi o čestim, ponavljajućim pozivima bez jasnog identiteta, prenosi Telegraf.