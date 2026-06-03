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Albanac brutalno pretukao Srbina iz Binača

Autor:

ATV
03.06.2026 12:27

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Свето Илић повријеђен у болници
Foto: Srna

Albanac je brutalno pretukao Srbina Svetu Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju, koji je pokušao da od tog komšije odbrani svog sina, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.

Fizičkom napadu je prethodio verbalni napad na Ilićevog sina, a kada je otac prišao da ga zaštiti napadač je uzeo drvo, nekoliko puta ga udario, a onda pobjegao.

Ilić je prebačen u bolnicu na saniranje povreda, slučaj je prijavljen policiji, a predstavnici Kancelarije su u kontaktu su sa porodicom Ilić i obići će ih kako bi sa njima razgovarali i pružili im podršku.

U saopštenju je naglašeno da su Ilići domaćinska porodica koja nikoga ne provocira, a da ovo nije prvi put da imaju problem sa istim Albancem, koji, inače, živi u blizini njihove kuće.

Свето Илић
Sveto Ilić

"Ovaj napad jasno ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru Kosova i Metohije i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe", naveli su iz Kancelarije.

Upozoreno je da se sve događa u jeku izborne kampanje kada Aljbin Kurti i njegov saradnik Nenad Rašić svojim postupcima i retorikom podgrijavaju politiku netrpeljivosti prema srpskom narodu, što stimulativno djeluje na ekstremiste i izgrednike koji potom u Srbima vide legitimne mete.

"Stoga je još važnije da srpski narod na Kosovu i Metohiji pokaže slogu i jedinstvo, jer samo tako može da odoli i odgovori svim izazovima i da se kroz legitimne predstavnike srpskog naroda, oličene u Srpskoj listi, bore za prava i pravdu", istakli su iz Kancelarije, prenosi Srni

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Tagovi :

Sveto Ilić

Kosovo i Metohija

Kosovsko Pomoravlje

Albanac

Vlada Srbije

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