Svetilište ljubavi u Dragačevu: Skriveno mjesto gdje se samci preko noći pretvaraju u mladence

U srpskim selima sve je više neoženjenih momaka, ali i neudatih djevojaka. Zašto je to tako pitanja je mnogo, a odgovora nema. I dok momci i djevojke samuju, sudbinu ipak ne prepuštaju slučaju.

Usred dragačevske šume iznad sela Kotraža, duže od pola vijeka oni se okupljaju na praznik Svete Trojice trećeg dana, cjelivaju posebno mjesto i nadaju se da će Bog uslišiti njihove molitve i uputiti ih na pravog partnera. Ovaj događaj ostao bi u rubrici "nećete vjerovati" da praksa nije pokazala da ipak, kako kažu, "nešto ima".

"Do mene su stigle priče da su se momci oženili i dobili djecu samo nekoliko mjeseci nakon što su došli ovdje na ovaj veliki praznik. Ja sam riješio da pokušam, jer ništa me to nije koštalo, mada sam i sam bio skeptičan. Došao sam i zaista poslije nekoliko mjeseci upoznao sam djevojku sa kojom sam odmah znao da je to ono pravo. Dobili smo i djecu. Neki momci ne vjeruju i neće da dođu, ali i dalje su neženje", kaže za RINU jedan od mještana.

Na mjestu gdje se danas nalaze ploča i krst nekada davno nalazila se velika svetinja, a mještani ovog kraja namjeravaju tu da ponovo sagrade crkvu. A legenda kaže da se upravo tu davno pričestio car Dušan kad je krenuo u jedan od svojih pohoda.

Scena Pukla veza nakon eksplicitne scene

"Kad na Svete Trojice neoženjeni momci dođu na sred ovog bukovika i zamisle želju vezanu za ženidbu i porodicu, to im se ispunjava 100 posto. Imali smo u selu nekoliko takvih primjera. Momci su dolazili, pomolili se Bogu, a nedugo zatim bi se u crkvi vjenčali i dobili sinove. Ono što je primjetno jeste da se posljednjih godina za ovaj veliki praznik ovdje pojavljuje sve više djevojaka, u nadi da će se i njima uslišiti molitva i da će pronaći muža", kaže za RINU Dušan Janković iz ovog sela.

Nakon što se litije u šumi završe i kad pop otpjeva svoje, tad u sred šume počinje prava zabava, a mještani se opuste uz dobru muziku i ukusnu hranu. Na švedskom stolu u Dragačevu možete pronaći razne domaće đakonije, a užičko kolo proteže se kilometrima.

"Pjevam skoro 20 godina, ali nikad u ovakvom ambijentu. Obezbijedili smo agregat za razglas, samo jedino što se plašimo da nas ne udari grom", kažu uz osmijeh muzičari.

Da li je legenda vezana za ovo mjesto tačna, vidjeće se sljedeće godine kad se uporedi broj neoženjenih momaka, ali i broj rođenih beba u Srbiji, jer ovo mjesto posjećuju potencijalne mlade i mladoženje iz čitave zemlje, prenosi B92.