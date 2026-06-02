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Vjenčali se u bolničkoj sobi, mladoženja preminuo nakon 10 dana

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ATV
02.06.2026 22:11

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Пар се држи за руке током вјенчања у болници.
Foto: TikTok/Screenshot/Kelli

Robi Foks i Keli Piters, vjenčali su se u Institutu za rak Dana-Farber u bolnici Brigham and Women's u Bostonu , nakon što je Foksu dijagnostikovan Juingov sarkom. Samo 10 dana nakon vjenčanja on je umro.

Foksu je rak prvi put dijagnostikovan nakon što je povrijedio kuk u biciklističkoj nesreći 2024. godine. Liječio se u Institutu za rak Dana-Farber i bolnici Brigham and Women's. Prošao je kroz oko 40 zračenja, 14 ciklusa hemioterapije i desetine transfuzija krvi, prije nego što je u februaru 2025. godine konačno ušao u remisiju.

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Tokom svih terapija, uz njega je bila njegova djevojka Keli Piters, koju je upoznao tokom studiranja, a s kojom je počeo da se zabavlja na trećoj godini studija. Zaprosio ju je u martu 2025, nakon vijesti o remisiji.

Međutim, par još nije mogao da odahne. Devet mjeseci kasnije, Foksu se rak vratio, ovog puta u agresivnijem obliku. Bolovi su se pojačavali uprkos lijekovima koje je uzimao, a porodica je na kraju donijela tešku odluku da bude prebačen na palijativnu njegu u bolnici.

"Rekao mi je nešto poput: 'Ako želiš, možeš da me ostaviš. Ne moraš da prolaziš kroz ovo sa mnom'. A ja sam mu rekla: 'Ne. Neću ti dozvoliti da kroz ovo prolaziš sam i previše te volim'", ispričala je Piters kroz suze za CNN.

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Piters je za Fox 25 rekla da je vjenčanje bilo njena ideja.

"Pomislila sam: 'Mislim da bi trebalo da se vjenčamo', a on je bio toliko uzbuđen i srećan zbog toga. Kada se sada osvrnem, mislim da je mnogo značajnije to što je bio moj muž nego da nije bio", dodala je.

Dana 15. aprila, tačno osam godina od dana kada su se upoznali na Univerzitetu Elon, par se vjenčao. Piters je emotivnu ceremoniju, održanu u bolničkoj sobi, podijelila na TikTok-u.

Par se držao za ruke tokom cijele ceremonije, razmijenio zavjete, a zatim podijelio i prvi bračni poljubac.

"To ga je učinilo najsrećnijim i to je bilo jedino do čega mi je bilo stalo", rekla je.

@kellipeters79 My fiancé was on hospice and we decided to finally get married after a year of being engaged! Thank you to the city of Boston for coming to @Brigham and Women’s Hospital and making it official! @Boston Mayor Michelle Wu Our love transcends lifetimes❤️ He passed away 4/25. I will love you forever Pookie◡̈ #fuckcancer #ewingsarcomaawareness ♬ nhạc nền - cblvvch

Dana 25. aprila, samo deset dana nakon vjenčanja, Foks je preminuo, navodi se u njegovoj čitulji. Za Boston 25 opisala ga je kao voljenog, druželjubivog čovjeka i velikog zaljubljenika u prirodu, koji će zauvijek ostati u njenom srcu.

"Vjerujem da sam na ovaj svijet došla da brinem o njemu i da ga volim, a zauzvrat mi je dao ljubav koja je bila tako čista i posebna i zbog koje smo se oboje osjećali potpunima", rekla je Piters za CNN.

(Mondo)

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vjenčanje

vjenčanje u bolnici

bolnica

tumor

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