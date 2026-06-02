Psiholog tvrdi: Postavite ove tri granice u vezi za zdrav odnos

Riječ "sebičan" često se koristi kada pokušavamo da postavimo granice, ali, psiholog Mark Travers smatra da su neke od granica koje najčešće izazivaju kritike, zapravo, važne za zdrave odnose.

Ono što izgleda kao sebičan potez zapravo je čin velikodušnosti prema odnosu – ističe. Dakle, prema Traversu, ovo su tri “sebične” granice koje su, zapravo, potrebne svakoj ljubavnoj vezi.

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Odbijanje planova

Odbijanje poziva ili druženja može da izgleda kao poruka: “Biram sebe umjesto tebe.” Ipak, Travers upozorava da iscrpljeni ljudi rijetko mogu da budu dobri partneri ili prijatelji.

– Čuvanje svoje energije nije povlačenje od ljudi koje volite. To je upravo ono što vas čini osobom s kojom vrijedi da provodite vrijeme – objasnio je za Psychology Today. Dodaje i da “odbijanje jedne večere danas često znači spasavanje 10 budućih”.

Odbijanje da riješite tuđe emocionalne probleme

Mnogi osjećaju potrebu da odmah riješe probleme ljudi do kojih im je stalo, ali Travers smatra da to nije uvijek najbolji pristup.

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– Zdrave granice oko emocionalnog angažmana ne stvaraju udaljenost, već sigurnost koja omogućava postojanje istinske bliskosti – navodi.

Umjesto preuzimanja tuđeg tereta, predlaže podršku kroz pitanja, poput: “Zvuči kao da ti je jako teško. Kako mogu da ti pomognem?” Prema njegovim riječima, “dopustiti nekome da se sam nosi s problemima nije napuštanje”.

Zadržavanje nekih stvari za sebe

Mnogi vjeruju da bliskost podrazumijeva potpunu otvorenost, ali Travers smatra da je određen nivo privatnosti zdrav.

– Parovi koji zahtijevaju pristup svakoj poruci, svakom prijateljstvu i svakoj usputnoj misli često zamjenjuju nadzor za bliskost – upozorava.

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Dodaje da lični interesi, prijateljstva i privatni prostor nisu prijetnja vezi. “Upravo vas oni čine cijelom osobom, zanimljivom i autonomnom osobom unutar te veze”, pojasnio je.

Travers smatra da nijedna od ovih granica nije sebična, iako se tako ponekad doživljava.

– Veze se ne raspadaju zato što ljudi postavljaju granice, već zato što odustaju od njih – napominje.

Prema njegovom mišljenju, mnogo je opasnije da zanemarite svoje potrebe nego jasno da pokažete gdje su vaše granice.

(B92)