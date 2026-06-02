Iznenada preminuo poznati glumac

Tužnu vijest je objavio njegov brat Rodri na Instagramu.

Gradovi i opštine Nije htjela da da pare za lift, pa se zaglavila u njemu - VIDEO

Rodri je dodao da je „nevjerovatno ponosan“ na svog brata i naveo da „porodica zna da će ovaj gubitak osjetiti mnogi ljudi i da ih tješi saznanje koliko je bio voljen“. Brat glumca je rekao da postoje „pitanja koja ostaju bez odgovora u vezi sa okolnostima njegove smrti“, ali je zamolio za privatnost.

Dejvis je bio najpoznatiji po ulozi agenta Vilsona u rimejku serije Tvin Piks, oživljavanju hit serije iz 1990-ih od strane Dejvida Linča i Marka Frosta, koje je emitovano 2017. godine.

Takođe se pojavio u „Netfliksovoj" naučnofantastičnoj drami OA, u kojoj glume Brit Marling i Džejson Ajzaks, kao i u filmu Alisa kroz ogledalo i horor satiri Vodič za život serijskog ubice.

Društvo Malenoj Anastasiji Kočić potrebna pomoć

U saopštenju na Instagram stranici serije Tvin Piks objavljeno je: „Naše misli su sa njegovom porodicom, prijateljima i svima onima koji su ga poznavali i voljeli uz dodatni oproštaj: „Hvala vam što ste dio svijeta Tvin Piksa, agente Vilsone".

I Velško nacionalno pozorište je odalo počast saopštenjem u kojem se navodi: „Ovejn je bio izuzetan talenat čiji je rad obogatio velško pozorište i film, a čiji će doprinos scenskim umjetnostima pamtiti publika, kolege i prijatelji. Njegova strast, kreativnost i posvećenost zanatu ostavili su trajan uticaj na kulturni život Velsa".

(Telegraf.rs)