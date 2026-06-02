Iznenada preminuo poznati glumac

Zvijezda serije „Tvin Piks" Ovejn Ris Dejvis, preminuo je iznenada.
Tužnu vijest je objavio njegov brat Rodri na Instagramu.
Rodri je dodao da je „nevjerovatno ponosan“ na svog brata i naveo da „porodica zna da će ovaj gubitak osjetiti mnogi ljudi i da ih tješi saznanje koliko je bio voljen“. Brat glumca je rekao da postoje „pitanja koja ostaju bez odgovora u vezi sa okolnostima njegove smrti“, ali je zamolio za privatnost.
Dejvis je bio najpoznatiji po ulozi agenta Vilsona u rimejku serije Tvin Piks, oživljavanju hit serije iz 1990-ih od strane Dejvida Linča i Marka Frosta, koje je emitovano 2017. godine.
Takođe se pojavio u „Netfliksovoj" naučnofantastičnoj drami OA, u kojoj glume Brit Marling i Džejson Ajzaks, kao i u filmu Alisa kroz ogledalo i horor satiri Vodič za život serijskog ubice.
U saopštenju na Instagram stranici serije Tvin Piks objavljeno je: „Naše misli su sa njegovom porodicom, prijateljima i svima onima koji su ga poznavali i voljeli uz dodatni oproštaj: „Hvala vam što ste dio svijeta Tvin Piksa, agente Vilsone".
I Velško nacionalno pozorište je odalo počast saopštenjem u kojem se navodi: „Ovejn je bio izuzetan talenat čiji je rad obogatio velško pozorište i film, a čiji će doprinos scenskim umjetnostima pamtiti publika, kolege i prijatelji. Njegova strast, kreativnost i posvećenost zanatu ostavili su trajan uticaj na kulturni život Velsa".
(Telegraf.rs)
