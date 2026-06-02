Evo gdje sutra neće biti struje u Banjaluci

Foto: ATV

Iz preduzeća Elektrokrajina obavijestili su potrošače u Banjaluci da će zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima sutra doći do privremenog prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Prema najavama, bez struje će u srijedu, 3. juna, ostati dio ulice Jovana Raškovića. Planirano isključenje trajaće u periodu od 09.00 do 14.00 časova. Iz Elektrokrajine su zamolili stanovnike pomenute ulice za razumijevanje zbog planiranih radova koji su neophodni kako bi se obezbijedilo kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.