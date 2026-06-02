Čudić: Građani će imati pravo da podignu tužbu protiv grada

ATV
02.06.2026 09:12

Naplata parkinga u Banjaluci ponovo je u centru pažnje.

Krajem prošle godine, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, u Službenom glasniku BiH objavio je tromjesečnu privremenu odluku o naplati parkinga, koju je po isteku produžio još tri mjeseca. Sada je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Stanivukoviću dalo rok od 30 dana da istu poništi. Odbornik PDP u Skupštini Grada Banjaluka Dragan Milanović kaže da je odluka bila neophodna kako bi se obezbijedilo funkcionisanje grada i izbjegao saobraćajni haos.

Saša Čudić, nezavisni kandidat u Skupštini grada Banjaluka, kaže da uvijek priča argumentovano i da ne ne želi iznositi neprovjerene paušalne konstatacije kako bi prigrabio jeftine političke poene.

"Gradonačelnik nije ni do danas odgovorio na to da osnujemo novo javno preduzeće koje bi se bavilo isključivo parkingom. Imamo 62 osobe koje rade na poslovima parkinga. On je donio odluku o privremenoj naplati parkinga i takvu odluku objavio u Službenom glasniku BiH na tri mjeseca. Pitao sam ga na Skupštini šta će se dešavati dalje. Po istom principu produženo za još tri mjeseca", istakao je Čudić.

Saša Čudić je potpredsjednik Skupštine grada Banjaluka i odbornik iz reda nacionalnih manjina ističe da je Stanivuković imperativno i isključivo bio obavezan da ga objavi u Službenom glasniku Republike Srpske.

"Situacija nije jednostavna. Odluke koje je predložio Stanivuković kao da nikada nisu ni postojale. Građani će imati pravo da podignu tužbe. Ovo nije politički obračun, već način kako treba da funkcioniše grad", dodao je Čudić.

On ističe da bi sav budžet iz tog preduzeća išao u budžet grada.

"Brzo i kvalitetno riješenje, ne treba nam više od 30 do 60 dana da ga stavimo u funkciju. Sav otpor tome bio je ko će određivati direktora. Da li zbog toga grad treba da sve ovo trpi", pita se Čudić.

Odbornik PDP u Skupštini Grada Banjaluka Dragan Milanović kaže da je odluka bila neophodna kako bi se obezbijedilo funkcionisanje grada i izbjegao saobraćajni haos.

"Ovdje se radi o dva različita pristupa, jedan je da se pronalazi riješenje i da se vodi računa o funkcionisanju grada, a drugi je da se generiše problem, kako bi se optužila za nerad gradska uprava. Kada se parking ne naplaćuje nema mjesta, i to proizvodi veliko nezadovoljstvo građana", kaže Milanović.

On je dodao da bi se već 10. juna na Skupštini grada mogao riješiti problem parkinga.

"Imamo 10. juna Skupštinu i možemo dopuniti dnevni red i riješiti ovaj problem. Ali ja ne vidim raspoloženje da idemo u tom pravcu. Kolege idu onom logikom, "što gore, to bolje", jer već smo ušli u neki predizborni period. Parking se naplaćuje, ali kampanja koja je vođena u prethodnom periodu da ne treba da se plaća parking, i otprilike oko 50 odsto od redovnih priloga koji su planirani, nedostaje od naplate parkinga. Nepravda je i prema ljudima koji su platili godišnje parking karte, nemaju gdje da parkiraju", istakao je Milanović za RTRS

