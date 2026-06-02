Uhapšeni roditelji dječaka koji je zbog petarde ostao bez prstiju: Detalji jezivog slučaja u Zemunu

Policija u Zemunu je u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom uhapsila roditelje trinaestogodišnjeg M. K. koji je u petak teško povrijeđen u stravičnoj eksploziji u porodičnoj kući, saznaju mediji.

Ocu B. K. i majci K. K. određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su izvršili krivično djelo Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, dok je povrijeđeni dječak sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezen u Institut za majku i dijete gdje su mu lekari satima operisali raznete ekstremitete.

Detaljan pretres kuće: Oduzeti računari, žice i pirotehnika

Nakon stravične nesreće, policijski službenici su detaljno pretresli porodični dom u kom je došlo do eksplozije. Prema informacijama, iz kuće je izuzeto mnoštvo predmeta koji će biti korišćeni kao dokazni materijal u daljem postupku:

Računari, mobilni telefoni i tableti (kako bi se utvrdilo šta je dečak pretraživao na internetu),

Bakarne žice,

Veća količina petardi i manje pirotehnike.

Htio da sabije barut: Uzeo stare petarde, pa udario čekićem

Podsjetimo, tragedija se dogodila u zadnjem dijelu kuće kada je maloljetnik, prema informacijama iz istrage, uzeo stare petarde i iz njih izvadio barutne čestice.

Hronologija užasa:

Dečak je prikupljeni barut ugurao u jednu cijev.

Uzeo je čekić i počeo da udara kako bi sabio eksplozivnu smjesu.

U tom trenutku došlo je do jezive detonacije direktno u njegovim rukama.

Ljekari satima operisali dijete: Ostao bez prstiju

Ljekarski timovi Instituta za majku i dijete preduzeli su hitne mjere kako bi zbrinuli stravične povrede ekstremiteta nastale od udarnog talasa i dijelova cijevi koji su se razleteli poput gelera.

Usljed siline udarca, trinaestogodišnjak je izgubio prste na jednoj ruci, dok su mu na drugoj šaci sanirana teška oštećenja tkiva. Ljekari su uspješno sanirali i duboke rane na nozi koje su nastale od komada cijevi. Istraga povodom ovog nezapamćenog slučaja se nastavlja.

(Telegraf)