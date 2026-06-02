Uhapšeni roditelji dječaka koji je zbog petarde ostao bez prstiju: Detalji jezivog slučaja u Zemunu

Policija u Zemunu je u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom uhapsila roditelje trinaestogodišnjeg M. K. koji je u petak teško povrijeđen u stravičnoj eksploziji u porodičnoj kući, saznaju mediji.
Ocu B. K. i majci K. K. određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su izvršili krivično djelo Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, dok je povrijeđeni dječak sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezen u Institut za majku i dijete gdje su mu lekari satima operisali raznete ekstremitete.
Nakon stravične nesreće, policijski službenici su detaljno pretresli porodični dom u kom je došlo do eksplozije. Prema informacijama, iz kuće je izuzeto mnoštvo predmeta koji će biti korišćeni kao dokazni materijal u daljem postupku:
Računari, mobilni telefoni i tableti (kako bi se utvrdilo šta je dečak pretraživao na internetu),
Bakarne žice,
Veća količina petardi i manje pirotehnike.
Podsjetimo, tragedija se dogodila u zadnjem dijelu kuće kada je maloljetnik, prema informacijama iz istrage, uzeo stare petarde i iz njih izvadio barutne čestice.
Usljed siline udarca, trinaestogodišnjak je izgubio prste na jednoj ruci, dok su mu na drugoj šaci sanirana teška oštećenja tkiva. Ljekari su uspješno sanirali i duboke rane na nozi koje su nastale od komada cijevi. Istraga povodom ovog nezapamćenog slučaja se nastavlja.
(Telegraf)
