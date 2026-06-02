Logo
Large banner

"Nema na more": Kamionom blokirao ulicu u Hvaru

Autor:

ATV
02.06.2026 10:07

Komentari:

0
Нема на море камионић препријечио пут
Foto: Morski.hr/čitalac/pritnscreen

Iz grada Hvara stiže priča iz rubrike “vjerovali ili ne”.

Kako piše portal Morski.hr jedna je osoba svojim kamionom jednostavno zatvorila ulicu Put Podstina u samom gradu Hvaru i izazvala bijes i nevjericu ostalih građana.

Zatvaranje se navodno dogodilo 29. maja u jutarnjim časovima, a nezvanično, razlog je svojevrsni protest jer se u toj ulici gradi hotel. Čovjek koji je ulicu zatvorio tvrdi da mu je napukao zid kuće, dok drugi građani tvrde da ta kuća o kojoj priča uopće nije njegova.

Bilo kako bilo, parkiranjem kamiona nasred ulice spriječeno je normalno kretanje drugih građana, što poseban problem predstavlja onim starijim.

"Otvorena nam je ulica s druge strane, ali kako susjed kaže ,,za poć u butigu mi je sad pet minuta vožnje dok je pri bila minut", kaže mještanin Hvara.

Osoba koja stoji iza zatvaranja ulice odlučila se malo i šaliti pa je na kamion stavila natpise koji kažu “nema na more” i “Ormuz”, očito aludirajući na najpopularniji svjetski moreuz, kojim je, baš kao i ovom ulicom, gotovo nemoguće proći.

Kada su ga ostali građani upitali kada kamion misli pomaknuti on im je navodno odgovorio : “više nikad nećete tu prolaziti autima”. U ulici se izgleda nalazi i još jedan veći kamion koji je također blokiran i koji kroz drugi prolaz ne može proći jer se tamo nalazi tunel koji je za njega jednostavno premalen.

Redakcija portala Morski.hr poslala je upit gradonačelniku Grada Hvara Šimi Ravliću i o službenom će odgovoru obavijestiti javnost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

More

Hvar

Hormuški moreuz

obustava saobraćaja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Region

Bijela kuća nominovala nove ambasadore: Ko bi mogao u Srbiju, Crnu Goru, Bugarsku, Moldaviju

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Četvoro mladih tražili milione od preduzetnika, pa mu zapalili Lambordžini: Hrvatska u šoku

14 h

0
Мирјана Пајковић након афере са експлицитним снимцима добила ново радно мјесто у Влади Црне Горе

Region

Mirjana Pajković nakon afere sa eksplicitnim snimcima dobila novo radno mjesto u Vladi Crne Gore

14 h

1
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Policija saslušala Dajkovića zbog srpskih pjesama

15 h

1

  • Najnovije

12

40

Dodik će se u Sankt Peterburgu sastati sa predstavnicima "Gasproma"

12

39

Kremlj: Sukob u Ukrajini bi mogao završiti do kraja dana, ako...

12

37

Dvije decenije manifestacije "Proljeće u Muzeju"

12

33

Elek: Gondola Poljice na Jahorini od danas nosi ime Bobana Kusturića

12

30

Obezbijediti uslove za dogradnju prostora za produženi boravak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner