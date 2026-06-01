Četvoro mladih tražili milione od preduzetnika, pa mu zapalili Lambordžini: Hrvatska u šoku

Nesvakidašnji slučaj uzdrmao je Veliku Goricu, nakon što su hrvatski mediji objavili da je četvoro mladih uhapšeno zbog sumnje da su iznuđivali 63-godišnjeg preduzetnika Marijana Kulaša, a zatim mu zapalili skupocjene Lambordžinije ispred zgrade.

Policija je juče, 31.maja, objavila da vjeruje da je sve organizovala 23-godišnja Anđelina H., te trojica mladića starosti 21, 19 i 23 godine, piše Indeks.hr.

Naime, četvoro osumnjičenih za pokušaj iznude 63-godišnjaka i paljenje Lambordžinija u Velikoj Gorici dovedeno je juče, 31. maja, u Županijski sud u Velikoj Gorici.

Policija ih sumnjiči da su pokušali da iznude nekoliko miliona evra u kriptovalutama od 63-godišnjaka, a potom, kako bi ga zastrašili, organizovali paljenje Lambordžinija koji koristi.

Tražili milione u kriptovalutama

Jedan od osumnjičenih ima tetovažu "Meine Ehre heißt Treue", što bi se sa njemačkog moglo prevesti kao "Moja čast zove se odanost“. Ta rečenica bila je zvanični moto nacističke paravojne jedinice i Hitlerove lične jedinice Šucštafel (Schutzstaffel - SS) od 1931. do 1945. godine.

Prema policiji, 23-godišnjakinja i 23-godišnjak nabavili su mobilne telefone i SIM kartice koje su koristili za slanje prijetećih poruka.

Potom je 23-godišnjak, po uputstvima 23-godišnjakinje, u dva navrata poslao SMS poruke 63-godišnjaku kojeg poznaje od ranije.

U porukama je, uz prijetnje, od njega tražio da na ime navodnog duga uplati nekoliko miliona evra u kriptovalutama. Muškarac to nije učinio, već je slučaj prijavio policiji.

Blisko poznanstvo kao put do ucjene

Prema informacijama do kojih je došao Indeks.hr, Anđelina H. je tokom bliskog kontakta sa preduzetnikom shvatila koliko je njegovo bogatstvo te je ucjenama odlučila da dođe do novca. Tokom druženja sa njim samo je potvrdila svoju namjeru. Inače, poslovne odnose sa Kulašem imala je i djevojčina porodica.

Ona je, prema krivičnoj prijavi, sa svojim vršnjakom angažovala 21-godišnjaka i 19-godišnjaka da zapale Lambordžini u vlasništvu firme koju koristi oštećeni muškarac.

Zapaljivom tečnošću po automobilu

Dvojica mlađih osumnjičenih došla su u četvrtak kasno uveče u Zagrebačku ulicu u Velikoj Gorici, gdje su u dvorištu pronašli parkirani Lambordžini. Polili su ga zapaljivom tečnošću koju su donijeli u kanisteru, zapalili ga i pobjegli.

Automobil je u potpunosti izgorio, a vatra se proširila na još nekoliko vozila: drugi Lamborgini , Nissan, dva Mercedesa i BMV. Oštećena je i stambena zgrada. Nagorjela je fasada sa više strana, a oštećeni su prozori na ukupno sedam stanova.

U trenutku požara u zgradi su bili stanari, ali su vatrogasci Javne vatrogasne jedinice Velike Gorice ugasili požar i spriječili njegovo dalje širenje.

Policija procjenjuje da ukupna šteta iznosi najmanje 1,2 miliona evra.

Prijetnje su nastavljene i nakon požara

Osumnjičeni su, prema policiji, i nakon požara nastavili sa prijetnjama. Istog dana 23-godišnjak je, ponovo po uputstvima 23-godišnjakinje, poslao još jednu prijeteću SMS poruku 63-godišnjaku.

Policija navodi da je žrtva zbog svega bila pod snažnim stresom i u strahu za sopstveni život i bezbjednost porodice, zbog čega se obratila policiji.

Nakon privođenja osumnjičeni su odlučili da se brane ćutanjem. Jedino je 23-godišnjak potvrdio da je slao poruke Kulašu.

Tim porukama navodno su tražili isplatu sedam miliona evra. Rasplet postupka svi će čekati u istražnom pritvoru.