Dizel otišao ispod 3 marke na nekim pumpama

Na benzinskim pumpama u Hercegovini došlo je do promjena u cijenama goriva.

Federalno ministarstvo trgovine je 2019. godine predstavilo mobilnu aplikaciju FMT FBiH oil info preko koje možete pratiti najnovije informacije o cijenama goriva na svim benzinskim crpkama u FBiH.

BiH CIK BiH: Stranke masovno krivotvorile potpise za kandidaturu

Portal "Jabuka.tv" pomoću navedene aplikacije iznosi podatke o najjeftinijim cijenama goriva u Hercegovini.

U obzir su se uzimale cijene goriva koje su bile prikazane na aplikaciji FMT FBiH oil info do 11:00 sati 1. juna 2026. godine.

Široki Brijeg

Dizel D5 u Širokom Brijegu, prema aplikaciji FMT FBIH, ima najnižu cijenu na Gazpromu, a iznosi 2,94 KM po litru. Slijedi BP Dado gdje dizel iznosi 3,00 KM po litru.

Na Zoimpeksu je Super 95 najjeftiniji s 2,91 KM. Za najnižu cijenu Super 98 izdvaja se Gazprom gdje iznosi 3,09 KM.

Cijena za autogas je najniža na Ini – gdje iznosi 1,40 KM.

Mostar

U Mostaru je Dizel najjeftiniji na Gazpromu (Bišće polje)– gdje se prodaje za 2,92 KM po litru.

Svijet Više osoba ubijeno u stravičnom slučaju porodičnog nasilja: Ranjen i policajac

Kod najnižih cijena za Super 95 izdvaja se benzinska Potoci – s cijenom od 2,87 KM po litru. Super 98 ima najmanju cijenu na Gazprom gdje iznosi 3,04 KM po litru.

Autogas je najjeftiniji na Bingu i Hifi gdje je cijena autogasa 1,39 KM.

Grude

U Grudama dizel ima najnižu cijenu od 3,16 KM na Auto Ana, Grafotisak, Mina, Papić, Perišić i Robiko.

Super 95 ima cijenu od 2,96 KM po litri na TI Oil. Super 98 ima cijenu od 3,11 KM po litri na Grafotisku i Papiću.

Kod autogasa izdvajaju se Papić i Hifa s cijenom od 1,36 KM.

Posušje

Dizel je u Posušju najjeftiniji po cijeni od 3,11 KM, a prodaje se na Mis Benzu i Dravelu .

Zanimljivosti Ovaj predmet je imala svaka kuća, a danas opet za njim lude

Super 95 ima najnižu cijenu na Toni Benz, a cijena mu je 2,76 KM po litru. Za Super 98 najniža cijena je 2,61 KM po litru na BGL-u.

Što se tiče autogasa, najjeftiniji je na Hifi , a iznosi 1,38 KM.

Ljubuški

U Ljubuškom dizel D5 ima najnižu cijenu od 2,97 KM na G Gasu.

Super 95 ima najnižu cijenu od 2,96 KM na Periću, Antunović AGS-u i Hifi. Za Super 98 se izdvaja Ina s 2,99 KM po litru.

Autogas u Ljubuškom s najnižom cijenom (1,35 KM) se nalazi na Ini.

Čitluk

U Čitluku dizel ima najnižu cijenu od 3,10 KM po litru na Marinčiću.

Svijet Nebenzja: EU zatvara oči od pred zločinima Kijeva

Super 95 ima najnižu cijenu na Marinčiću, Ini i Selaku– a iznosi 2,99 KM po litru, dok je Super 98 najjeftiniji na Mališiću s cijenom od 3,22 KM po litru.

Cijene u Čitluku zaključujemo s autogasom kojem je najniža cijena od 1,41 KM na Ini.

Čapljina

Dizel D5 u Čapljini ima najnižu cijenu od 2,99 KM po litru na Gazpromu i Sušku.

Super 95 ima najnižu cijenu na Gazu, a iznosi 2,95 KM po litru, dok je Super 98 najjeftiniji na Rebac Benz s cijenom od 2,59 KM po litru.

U Čapljini je autogas najjeftiniji na Repcu i Sušku gdje sada iznosi 1,45 KM.

Tomislavgrad

Avangarde se izdvajaju kod Dizela D5 koji iznosi 3,10 KM po litru.

Hronika Teška nesreća kod Gradiške, saobraćaj blokiran

Super 95 ima najnižu cijenu na Avangardeu, a iznosi 2,85 KM po litru. Za Super 98 izdvaja se Budić s 2,64 KM po litru.

Što se tiče autogasa, kod Coral – je najjeftiniji s cijenom od 1,35 KM.

Livno

Dizel D5 u Livnu ima najnižu cijenu od 3,16 KM po litru na TI Oilu.

Super 95 ima najnižu cijenu na Energy Max , a iznosi 2,97 KM po litru. Kod goriva Super 98 Pavić ima najnižu cijenu od 3,16 KM po litru.

Cijena za autogas je najniža na TI Oilua iznosi 1,25 KM.