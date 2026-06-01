Dizel otišao ispod 3 marke na nekim pumpama

01.06.2026 23:02

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Na benzinskim pumpama u Hercegovini došlo je do promjena u cijenama goriva.

Federalno ministarstvo trgovine je 2019. godine predstavilo mobilnu aplikaciju FMT FBiH oil info preko koje možete pratiti najnovije informacije o cijenama goriva na svim benzinskim crpkama u FBiH.

Portal "Jabuka.tv" pomoću navedene aplikacije iznosi podatke o najjeftinijim cijenama goriva u Hercegovini.

U obzir su se uzimale cijene goriva koje su bile prikazane na aplikaciji FMT FBiH oil info do 11:00 sati 1. juna 2026. godine.

Široki Brijeg

Dizel D5 u Širokom Brijegu, prema aplikaciji FMT FBIH, ima najnižu cijenu na Gazpromu, a iznosi 2,94 KM po litru. Slijedi BP Dado gdje dizel iznosi 3,00 KM po litru.

Na Zoimpeksu je Super 95 najjeftiniji s 2,91 KM. Za najnižu cijenu Super 98 izdvaja se Gazprom gdje iznosi 3,09 KM.

Cijena za autogas je najniža na Ini – gdje iznosi 1,40 KM.

Mostar

U Mostaru je Dizel najjeftiniji na Gazpromu (Bišće polje)– gdje se prodaje za 2,92 KM po litru.

Kod najnižih cijena za Super 95 izdvaja se benzinska Potoci – s cijenom od 2,87 KM po litru. Super 98 ima najmanju cijenu na Gazprom gdje iznosi 3,04 KM po litru.

Autogas je najjeftiniji na Bingu i Hifi gdje je cijena autogasa 1,39 KM.

Grude

U Grudama dizel ima najnižu cijenu od 3,16 KM na Auto Ana, Grafotisak, Mina, Papić, Perišić i Robiko.

Super 95 ima cijenu od 2,96 KM po litri na TI Oil. Super 98 ima cijenu od 3,11 KM po litri na Grafotisku i Papiću.

Kod autogasa izdvajaju se Papić i Hifa s cijenom od 1,36 KM.

Posušje

Dizel je u Posušju najjeftiniji po cijeni od 3,11 KM, a prodaje se na Mis Benzu i Dravelu .

Super 95 ima najnižu cijenu na Toni Benz, a cijena mu je 2,76 KM po litru. Za Super 98 najniža cijena je 2,61 KM po litru na BGL-u.

Što se tiče autogasa, najjeftiniji je na Hifi , a iznosi 1,38 KM.

Ljubuški

U Ljubuškom dizel D5 ima najnižu cijenu od 2,97 KM na G Gasu.

Super 95 ima najnižu cijenu od 2,96 KM na Periću, Antunović AGS-u i Hifi. Za Super 98 se izdvaja Ina s 2,99 KM po litru.

Autogas u Ljubuškom s najnižom cijenom (1,35 KM) se nalazi na Ini.

Čitluk

U Čitluku dizel ima najnižu cijenu od 3,10 KM po litru na Marinčiću.

Super 95 ima najnižu cijenu na Marinčiću, Ini i Selaku– a iznosi 2,99 KM po litru, dok je Super 98 najjeftiniji na Mališiću s cijenom od 3,22 KM po litru.

Cijene u Čitluku zaključujemo s autogasom kojem je najniža cijena od 1,41 KM na Ini.

Čapljina

Dizel D5 u Čapljini ima najnižu cijenu od 2,99 KM po litru na Gazpromu i Sušku.

Super 95 ima najnižu cijenu na Gazu, a iznosi 2,95 KM po litru, dok je Super 98 najjeftiniji na Rebac Benz s cijenom od 2,59 KM po litru.

U Čapljini je autogas najjeftiniji na Repcu i Sušku gdje sada iznosi 1,45 KM.

Tomislavgrad

Avangarde se izdvajaju kod Dizela D5 koji iznosi 3,10 KM po litru.

Super 95 ima najnižu cijenu na Avangardeu, a iznosi 2,85 KM po litru. Za Super 98 izdvaja se Budić s 2,64 KM po litru.

Što se tiče autogasa, kod Coral – je najjeftiniji s cijenom od 1,35 KM.

Livno

Dizel D5 u Livnu ima najnižu cijenu od 3,16 KM po litru na TI Oilu.

Super 95 ima najnižu cijenu na Energy Max , a iznosi 2,97 KM po litru. Kod goriva Super 98 Pavić ima najnižu cijenu od 3,16 KM po litru.

Cijena za autogas je najniža na TI Oilua iznosi 1,25 KM.

