Bubić: Vlada Srpske donirala pogonu u Drvaru 200.000 KM

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić izjavio je da je Vlada Srpske danas donirala 200.000 KM pogonu konfekcije "Jumko" u Drvaru za ulaganje u opremu i nova postrojenja.

Bubić, koji se danas u Drvaru sastao sa ministrom privrede Srbije Adrijanom Mesarović i načelnikom opštine Dušicom Runić, a potom sa njima posjetio pogone "Jumka", kaže da su se uvjerili da je riječ o organizovanom i dobro opremljenom pogonu.

"Vlada Republike Srpske je i do sada subvencionisala ovu vrstu proizvodnje, a ova kompanija će svakako učestvovati u našem programu podsticaja. Pogon u Drvaru, koji posluje kao poslovna jedinica `Jumka` iz Banjaluke, moći će da aplicira za dodatna sredstva kako bi se tehnološki osavremenio, povećao produktivnost i broj zaposlenih", rekao je Bubić.

Mesarovićeva je istakla podršku Srbije i Republike Srpske razvojnim projektima u opštini Drvar, unapređenju privrednog ambijenta i kvaliteta života njenih stanovnika, prenosi "Srna".

Ona rekla da je prioritet dalji razvoj firme "Jumko" u ovoj lokalnoj zajednici, kao i da nema razloga za brigu zaposlenih u toj firmi, dodajući da je situacija riješena u direktnom razgovoru sa njima.

Mesarovićeva je navela da je prioritet unapređenje ukupnog obima poslovanja "Jumka" i tehnološkog procesa kroz nabavku neophodne opreme koja će olakšati proizvodnju i povećati konkurentnost kompanije.

Prema njenim riječima, otvoreni su razgovori o nizu konkretnih infrastrukturnih projekata.

"Cilj nam je izgradnja komunalne i saobraćajne infrastrukture, kao i otvaranje tržnog centra, odnosno supermarketa koji je neophodan Drvaru. Tu je puna podrška vlada Srbije i Republike Srpske, kao i predsjednika Aleksandra Vučića", poručila je Mesarovićeva.

Runićeva je izrazila zahvalnost vladama Republike Srpske i Srbije za kontinuiranu brigu o ovoj opštini.

"Na sastanku smo razgovarali o novim razvojnim projektima koje planiramo zajedno da realizujemo u narednom periodu, a sve s ciljem opstanka i ostanka Srba na ovim prostorima", naglasila je Runićeva.

On je dodala da pogon "Jumka" zapošljava 87 žena i da je ovo najveći privredni subjekat koji zapošljava najveći broj radnika ne samo na području opštine Drvar, već i na nivou cijelog kantona.

Današnjem sastanku u zgradi Opštinske uprave prisustvovali su i generalni direktor holding kompanije "Jumko" iz Vranja Zoran Stojković, direktor tekstilnog pogona "Jumko" u Drvaru Stamenko Korićanac, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštene FBiH Goran Broćeta, kao konzul Srbije u Banjaluci Aleksandar Subotić.

Nakon sastanka zvaničnici su obišli proizvodni pogon tekstilne kompanije "Jumko".