Pozitivan trend: BDP Srpske raste već pet godina zaredom

Autor:

ATV
01.06.2026 11:42

Rast bruto domaćeg proizvoda u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2026. godine veći je za 2,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Tromjesečni BDP u Republici Srpskoj ima uzastopne pozitivne stope realnog rasta od prvog tromjesečja 2021. godine, ističe se u saopštenju, prenosi Srna

Realni rast bruto dodate vrijednosti zabilježen je u trgovini na veliko i na malo, popravku motornih vozila, u saobraćaju, djelatnosti pružanja smještaja, hotelijerstvu i ugostiteljstvu zabilježivši rast veći od šest odsto, precizira se u saopštenju.

Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja uknjižile su povećanje od 4,6 procenata, a informacije i komunikacije za 4,3 odsto.

Pad bruto dodate vrijednosti zabilježen je u oblasti vađenja ruda i kamena.

"Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine manje su za pet procenata. Nešto manji pad od 2,3 odsto zabilježila je prerađivačka industrija", navode iz Republičkog zavoda za statistiku.

