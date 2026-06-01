Za podsticaje 23 miliona KM, javni poziv tokom sedmice

U Trebinju je danas predstavljen program dodjele podsticaja privrednim subjektima u 2026. godini Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, za koji je iz budžeta obezbijeđeno ukupno 23 miliona KM.

Pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Ivana Sandić Blagojević rekla je novinarima da je podrška namijenjena preduzećima koja ulažu u nabavku proizvodnih mašina i opreme, uključujući i opremu staru do pet godina, dok se za filtere, prečistače i solarne elektrane prihvata isključivo nova oprema, prenosi Srna.

Prema njenim riječima, javni poziv će biti objavljen tokom ove sedmice.

"Ovogodišnji proces apliciranja je znatno jednostavniji nego ranije, jer će privrednici uz zahtjev dostavljati samo dokumentaciju vezanu za planiranu investiciju, odnosno predračune dobavljača, dok će ostalu dokumentaciju Ministarstvo pribavljati službenim putem", rekla je Blagojevićeva.

Ona je pozvala privrednike iz prerađivačke industrije da iskoriste dostupne mogućnosti za ulaganja i modernizaciju proizvodnje.

Prema njenim riječima, program podsticaja realizuje se od 2020. godine i do sada je kroz ovu mjeru u prerađivačku industriju uloženo oko 60 miliona KM.

"Samo tokom prošle godine 159 privrednih subjekata ostvarilo je pravo na podsticaje, a ukupno je isplaćeno 16,2 miliona KM", navela je

Blagojevićeva.

Ona je rekla da privredni subjekti iz razvijenih i srednje razvijenih lokalnih zajednica mogu ostvariti podsticaj do 40 odsto vrijednosti prihvaćene investicije, dok minimalna vrijednost ulaganja u mašine i opremu mora iznositi 50.000 KM bez PDV-a.

Sekretar Područne privredne komore Trebinje Veselin Savić rekao je da ulaganja u nove tehnologije i modernizaciju proizvodnje povećavaju produktivnost i stvaraju uslove za bolje poslovanje i veća primanja radnika.

"Ovakvi programi podrške od posebnog su značaja za domaću privredu, naročito u vremenu povećanih troškova poslovanja i rasta plata", rekao je Savić.

On je istakao da veliki broj privrednika iz Hercegovine još uvijek ne koristi dovoljno raspoložive podsticaje, zbog čega je važno dodatno informisati i motivisati preduzeća da konkurišu za sredstva.

Menadžer za odnose s javnošću kompanije "Dineko" iz Trebinja Milica Nosović rekla je novinarima da je ova kompanija, koja zapošljava više od 150 radnika, i ranijih godina koristila je ove programe podrške, a planiraju da apliciraju i ove godine, te je naglasila da su podsticaji značajni za unapređenje proizvodnje i kvaliteta proizvoda.

"`Dineko` je tokom 2026. godine nabavio dvije nove CNC mašine za rezanje i obradu ploča, što predstavlja važan korak u daljem razvoju proizvodnje. Podsticaji nam mnogo znače i predstavljaju veliku podršku razvoju kompanije", rekla je Nosovićeva.