Potvrđeno za ATV: Termoelektrana Gacko van pogona, počeo remont

Gatačka Termoelektrana od danas je van pogona zbog redovnog godišnjeg remonta koji je počeo, rekao je za ATV direktor Maksim Skoko.

„Remont se sastoji od uobičajenih aktivnosti koje se izvode tokom svakog godišnjeg remonta. Nešto više pažnje biće posvećeno 04 kolovotnom postrojenju, zamjeni dijelova tog postrojenja, kao i početku radova na rashladnom tornju“, kaže Skoko.

On dodaje da je Termoelektrana u Gacku, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i kontinuiranom snabdijevanju ugljem, radila bez zastoja, te time nadmašila planiranu proizvodnju u prvom kvartalu ove godine.

„Proizvodnja je veća za oko 5% u odnosu na plan. Nije dolazilo do redovnih zastoja RiTE Gacko, prije svega zbog potreba sistema i nastojanja da se proizvede što više električne energije, s obzirom na to da RiTE Ugljevik u tom periodu nije radila. Zahvaljujući takvom radu i većem broju sati provedenih na mreži, ostvareni su veći prihodi, pa smo prvi kvartal završili sa pozitivnim finansijskim rezultatom“, istakao je Skoko.

Plan je da redovni godišnji remont Termoelektrane Gacko traje 50 dana.