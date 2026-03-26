ATV donosi detalje akcije: Policija ušla u magacin RiTE Gacko

Još uvijek traje akcija usmjerena na kradljivce goriva u RiTE Gacku, a kako ATV saznaje policija je ušla i u ovo preduzeće tačnije u njihov magacin.

"Vrše se provjere unutar magacinskih prostorija RiTE Gacko",rečeno je ATV-u.

Pretresi na više lokacija traju od ranih jutarnjih časova. Do sada su slobode lišena tri lica H.M.,S.V., S.G. i oduzeti brojni dokazi.

Kako saznajemo, kod H.M. je oduzeto 28 kanistera dizel goriva zapremine po 25 litara (oko 700 litara) i plastično bure zapremine 1.000 litara, u kojem se nalazilo oko 500 litara dizela.

Od Gačanina S.V. oduzeto je 16 kanistera zapremine po 25 litara, odnosno oko 400 litara dizela, kao i terensko vozilo „Hjundai Galoper“, za koje trenutno ne posjeduje dokumentaciju.

Od S.G. je oduzeto neregistrovano terensko vozilo „Nisan Patrol“, pronađeno u blizini objekta koji koristi H.M.

Kod S.G. je pronađeno i oduzeto 12 glava srneće divljači (srndaća sa rogovima), koje su se nalazile u zamrzivaču u kući, kao i dva lovačka karabina sa oružnim listovima na ime brata S.G, sa kojim zajedno živi.

Na preostale dvije lokacije, gdje je vršen pretres kod M.O. i M.O, nisu pronađeni predmeti niti tragovi navedeni u naredbama, saznaje ATV.