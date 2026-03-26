Logo
Large banner

Užasna nesreća: Vozač "BMW-a" poginuo na mjestu, zabio se direktno u kamion

Autor:

ATV

26.03.2026

08:24

Komentari:

1
Foto: Večernje novosti

Vozač automobila BMW pančevačke registracije, poginuo je na licu mjesta u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se nešto prije 8 časova dogodila na putu Beograd -Zrenjanin, kod mjesta Stajićevo.

Vozač crnog BMW-a je prema nezvaničnim izjavama očevidaca, bahatom vožnjom, obilazeći kolonu vozila iz pravca Beograda prema Zrenjaninu, direktno udario u kamion i na licu mjesta smrtno stradao.

Vozač kamiona sa Uba, koji je prevozio tucanik za izgradnju autoputa kod Ečke, nakon što je istovario kamen i krenuo nazad u pravcu Beograda, kako kažu očevici, pokušao je da izbjegne sudar sa automobilom koji se velikom brzinom kretao i obilazio kolonu vozila, skrenuo u stranu sa puta, ali nije uspio sa izbjegne direktan udar.

(Novosti)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

tragedija

Zrenjanin

kamion

Komentari (1)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner