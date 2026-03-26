Užasna nesreća: Vozač "BMW-a" poginuo na mjestu, zabio se direktno u kamion

Vozač automobila BMW pančevačke registracije, poginuo je na licu mjesta u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se nešto prije 8 časova dogodila na putu Beograd -Zrenjanin, kod mjesta Stajićevo.

Vozač crnog BMW-a je prema nezvaničnim izjavama očevidaca, bahatom vožnjom, obilazeći kolonu vozila iz pravca Beograda prema Zrenjaninu, direktno udario u kamion i na licu mjesta smrtno stradao.

Vozač kamiona sa Uba, koji je prevozio tucanik za izgradnju autoputa kod Ečke, nakon što je istovario kamen i krenuo nazad u pravcu Beograda, kako kažu očevici, pokušao je da izbjegne sudar sa automobilom koji se velikom brzinom kretao i obilazio kolonu vozila, skrenuo u stranu sa puta, ali nije uspio sa izbjegne direktan udar.

