Užasna nesreća: Vozač "BMW-a" poginuo na mjestu, zabio se direktno u kamion

Autor:ATV
26.03.2026
08:24
Komentari:1
Vozač automobila BMW pančevačke registracije, poginuo je na licu mjesta u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se nešto prije 8 časova dogodila na putu Beograd -Zrenjanin, kod mjesta Stajićevo.
Vozač crnog BMW-a je prema nezvaničnim izjavama očevidaca, bahatom vožnjom, obilazeći kolonu vozila iz pravca Beograda prema Zrenjaninu, direktno udario u kamion i na licu mjesta smrtno stradao.
Vozač kamiona sa Uba, koji je prevozio tucanik za izgradnju autoputa kod Ečke, nakon što je istovario kamen i krenuo nazad u pravcu Beograda, kako kažu očevici, pokušao je da izbjegne sudar sa automobilom koji se velikom brzinom kretao i obilazio kolonu vozila, skrenuo u stranu sa puta, ali nije uspio sa izbjegne direktan udar.
(Novosti)
