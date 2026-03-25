"Žao mi je": Oglasio se pjevač koji je pobjegao iz prodavnice u koju je upao pljačkaš

Pljačku je spriječila hrabra radnica koja se sukobila sa naoružanim napadačem, a snimak njenog hrabrog postupka od sinoć kruži društvenim mrežama.

Pjevač je sada prokomentarisao svoju reakciju.

Ćušić je priznao da mu je žao što nije mogao da pomogne hrabroj radnici i poručio ljudima da ne osuđuju situacije u kojima sami nisu bili.

Hronika Poznati pjevač snimljen kako bježi iz radnje u kojoj se žena borila s naoružanim pljačkašem

"Nisam se želio oglašavati niti bilo šta odgovarati, ali evo pošto vidim "prijatelje" kako se naslađuju i smiju situaciji koja se desila. Prvo, ne bih nikada nikome poželio da ima prizor koji mi ne izlazi iz glave. Na snimcima ne čujete pucnjavu koji su bili kada sam krenuo pomoći ženi, u tom momentu zastajem i on podiže glavu i trza se za pušku, postavite se u situaciju da neko poteže pušku i vidite u njegovoj reakciji da ste vi sledeći, vi bi stali i čekali da vas ohladi? Pod adrenalinom i šokom sam izašao i ušao u auto u kojem su bile moja trudna žena i beba od 10 mjeseci! Da je zalutao metak i ubio ih kakvi bi vam komentari bili? Žena u autu s bebom je doživjela šok, a ja od prizora i šoka sam jedva uzeo telefon i nazvao policiju rekao je pjevač i dodao:

"Jesam li mogao pomoći ženi? Jesam. Jesam li krenuo da pomognem? Jesam! Da sam u ovoj situaciji izgubio život bili bi vam komentari "Bio je dobar momak" ili budala gdje će na pušku... U momentu kada je potezao za pušku od žene i siguran sam da bi me u tom momentu ubio, ja sam istrčao. Dok vi sjedite i komentarišete, tipkate i naslađujete se, volio bih vidjeti vas "mu*onje" kako idete na metak.

Istakao je da ženi radi u trgovini želi brz oporavak.

"Dolazim u tu trgovinu često i poznajem je, kada sam pogledao snimke od početka ostao sam zatečen koliko je hrabro postupila. Žao mi je situacije u kojoj se žena zadesila, žao mi je i djece koja su prolazila pored trgovine i plakala, žao mi je moje žene koja je doživjela šok. Hvala Bogu da se završilo bez da je pala mrtva glava", rekao je pjevač.

On je istakao da ne treba osuđivati situaciju u kojoj se niste našli, kako kaže, situaciju u kojoj ni sami ne znate kako bi reagovali.

"Zovnite me kad treba pomoći, pa mi psujte i prozivajte me. Drago mi je što u životu imaš situacije u kojima vidiš i one kojima si pomogao kako ti vraćaju. Žao mi je što ovoj hrabroj ženi nisam mogao pomoći, što je čovjek imao u ruci automat, i što sam bio bespomoćan. Nadam se da ima onih koji su bistri i koji situaciju gledaju iz druge perspektive. Volim Mostar, ali ljudi", napisao je Anid Ćušić na društvenim mrežama, prenosi Telegraf.