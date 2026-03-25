Kamion završio u kanalu, saobraćaj usporen

ATV

25.03.2026

16:16

Камион слетио са пута код Мркоњић Града
Saobraćaj na putu između Bjelajca i Mrkonjić Grada danas je usporen nakon što je kamion sletio sa kolovoza i završio u kanalu pored puta.

Na lice mjesta stigla je dizalica koja pokušava da izvuče vozilo, zbog čega su formirane kolone.

Prema riječima vozača koji su se zatekli na terenu, kamion je završio van kolovoza na uskom dijelu puta, uz zaštitnu ogradu i korito potoka.

Zbog izvlačenja kamiona saobraćaj se odvija usporeno, a moguće su i kratke obustave dok traje intervencija.

Vozačima koji putuju ovom dionicom savjetuje se dodatni oprez i strpljenje dok vozilo ne bude uklonjeno sa puta.

