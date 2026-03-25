Nemanja Miljković mjesec dana iza rešetaka

Nemanji Miljkoviću iz Banjaluke, uhapšenom u akciji MUP-a Republike Srpske, određen je jednomjesečni pritvor. Miljković je uhapšen nakon što je kod njega i B.K. pronađen kokain i druge vrste droge.

Rješenje o pritvoru za N.M. danas je donio sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, rečeno je Srni u ovom sudu.

Hronika Tužilaštvo objavilo detalje hapšenja Nemanje Miljkovića i zatražilo pritvor

Uhapšeni je osumnjičen da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pritvor je određen u trajanju do mjesec dana i računa se od lišenja slobode, pa može trajati najduže do 22. aprila.

Prijedlog za određivanje pritvora predložio je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Za lice B.K. predložene su mjere zabrane koje se odnose na zabranu putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava, kao i naredba da se pravovremeno javlja državnom organu.

Odluka sudije za prethodni postupak prema ovom prijedlogu nije još donesena.

Hronika Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

Policija je prije nekoliko dana uhapsila njih dvojicu zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, a pretresom vozila koja koriste pronađeno je i oduzeto 150 grama kokaina, manje količine hašiša i marihuane, oko 8.500 KM, silikonska maska za lice, perike i gumene rukavice, više mobilnih telefona.