Logo
Large banner

Nemanja Miljković mjesec dana iza rešetaka

Autor:

ATV

25.03.2026

16:05

Komentari:

0
Ухапшени Немања Миљковић и његов суграђанин Б.К. спроведени у Тужилаштво
Foto: Screenshot

Nemanji Miljkoviću iz Banjaluke, uhapšenom u akciji MUP-a Republike Srpske, određen je jednomjesečni pritvor. Miljković je uhapšen nakon što je kod njega i B.K. pronađen kokain i druge vrste droge.

Rješenje o pritvoru za N.M. danas je donio sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, rečeno je Srni u ovom sudu.

Бањалучани ухапшени због дроге

Hronika

Tužilaštvo objavilo detalje hapšenja Nemanje Miljkovića i zatražilo pritvor

Uhapšeni je osumnjičen da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pritvor je određen u trajanju do mjesec dana i računa se od lišenja slobode, pa može trajati najduže do 22. aprila.

Prijedlog za određivanje pritvora predložio je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Za lice B.K. predložene su mjere zabrane koje se odnose na zabranu putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava, kao i naredba da se pravovremeno javlja državnom organu.

Odluka sudije za prethodni postupak prema ovom prijedlogu nije još donesena.

Спровођење Немање Миљковића

Hronika

Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

Policija je prije nekoliko dana uhapsila njih dvojicu zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, a pretresom vozila koja koriste pronađeno je i oduzeto 150 grama kokaina, manje količine hašiša i marihuane, oko 8.500 KM, silikonska maska za lice, perike i gumene rukavice, više mobilnih telefona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nemanja Miljković

Droga

kokain

Banjaluka

Policija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Седам ухапшених због дроге, претреси на 12 локација

Hronika

Sedam uhapšenih zbog droge, pretresi na 12 lokacija

3 h

0
Хапшење у Градишци

Hronika

Hapšenje u Gradišci: "Pao" zbog tri teške krađe

3 h

0
У Приједору ухапшен Сергеј Хорват по Интерполовој потјерници

Hronika

U Prijedoru uhapšen Sergej Horvat po Interpolovoj potjernici

4 h

0
Познат идентитет осумњиченог за "дизање глисера у ваздух"

Hronika

Poznat identitet osumnjičenog za "dizanje glisera u vazduh"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 25.03.2026.

18

57

Preminuo čuveni Alen Bibić

18

56

Pukla tikva: Vlahović raskinuo sa dugogodišnjom partnerkom

18

48

Ima samo 18 godina i već vozi kamion: Martina oduševila sve

18

39

Šta nas čeka za Uskrs - objavljena prognoza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner