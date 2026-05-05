FK Borac obavještava javnost da je na Gradskom stadionu u Banjaluci održana konstitutivna sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja FK Borac na kojoj je za predsjednika Organizacionog odbora izabran Milorad Dodik.

Na konstitutivnoj sjednici pored predsjednika Milorada Dodika imenovani su i članovi Organizacionog odbora: Zvjezdan Misimović, predsjednik FK Borac, Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, Bogoljub Zeljković, potpredsjednik FK Borac, Dejan Čato, direktor FK Borac, Stojan Malbašić, predsjednik Skupštine FK Borac, Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske, Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Siniša Kostrešević, direktor policije Republike Srpske, Miroslav Janković, direktor JP „Putevi Republike Srpske“, Nikola Šobot, direktor UKC Republike Srpske, Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske, Nenad Talić, direktor SC „Borik“, Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Mladen Milanović, vlasnik kompanije „MG Mind“, Perica Repajić, vlasnik kompanije “Dukat”.

Organizacioni odbor i UO FK Borac uputili su poziv i Drašku Stanivukoviću, gradonačelniku Banjaluke, da se pridruži Organizacionom odboru.

Nakon konstitutivne sjednice održan je i prvi sastanak Organizacionog odbora na kojem je jednoglasno usvojen Program obilježavanja 100 godina postojanja FK Borac.

Organizacioni odbor donio je odluku da svečana akademija povodom obilježavanja 100 godina postojanja FK Borac bude održana u Banskom dvoru, 18. maja 2026. godine sa početkom u 20.15 časova.

Uz svečanu akademiju planiran je i niz aktivnosti do kraja godine koje za cilj imaju dostojno obilježavanje zlatnog jubileja našeg kluba, a 4. jula, na dan osnivanja FK Borac, planirana je rođendanska proslava na Trgu Krajine uz koncert i promociju tima za sezonu 2026 / 27.

Organizacioni odbor usvojio je i plan kampanje „Crveno – plavi grad“ koja bi trebalo da uključi Grad Banjaluku i širu javnost u obilježavanje vijeka postojanja FK Borac , a s kojom bi Banjaluka pokazala da je Borčev grad.

U toku godine planirana je premijera dokumentarnog filma u produkciji Radio televizije Republike Srpske i promocija monografije koju Arhiv Republike Srpske u saradnji sa FK Borac privodi kraju.

U sklopu obilježavanja jubileja povodom 100 godina postojanja FK Borac biće promovisana i poštanska markica koju će da izrade „Pošte Srpske“.

Na sastanku Organizacionog odbora pružena je puna podrška naporima koje naš klub ulaže da u što skorijem roku završi radove na postavljanju krovne konstrukcije na istočnoj tribini, a data je podrška i budućim infrastrukturnim radovima koji za cilj imaju dalji razvoj FK Borac-etapna rekonstrukcija Gradskog stadiona koja obuhvata izgradnju južne tribina i modernizaciju postojeće infrastrukture, ali i izgradnja trening centra FK Borac koji, od danas, postaje strateški razvojni projekat našeg kluba.

Zaključak je da u budućim infrastrukturnim projektima FK Borac treba da dobije podršku Vlade Republike Srpske i Grada Banjaluka kako bi oni bili realizovani.

Na sastanku Organizacionog odbora donesena je i odluka da proslava šampionske titule bude organizovana na utakmici 34. kola Premijer lige BiH u kojoj naš klub, 16. maja, dočekuje FK Željezničar uz besplatan ulaz na Gradski stadion kao znak zahvalnosti prema našim navijačima i njihovu podršku koja nam daje vjetar u leđa na svakoj utakmici.

Besplatan ulaz naše navijače očekuje i za posljednju utakmicu premijerligaške sezone u kojoj, 26. maja, dočekujemo ekipu Posušja.