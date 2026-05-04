Zvezda izvojevala pobjedu: Crveno-bijeli slavili protiv Čukaričkog

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički na Banovom brdu rezultatom dva prema jedan u četvrtom kolu plej-ofa Superlige.
Iako je titula već osigurana, šampion Srbije pokazao je klasu i stavio tačku na seriju domaćina bez poraza.
Ključni čovjek susreta bio je Bruno Duarte, koji je u samo pet minuta riješio pitanje pobjednika. Prvo je pogodio u dvadeset sedmom minutu na asistenciju Tiknizijana, da bi u trideset drugom bio precizan sa bijele tačke. Tračak nade domaćinu vratio je Sisoko evrogolom u trideset sedmom minutu, ali to je bilo sve od „Brđana“.


Utakmicu je obilježio i pravi triler -Čukarički je ostao sa igračem manje nakon isključenja Maige, dok je glavni sudija Živković zbog povrede morao napustiti teren. U nastavku je Zvezda kontrolisala ritam, propustivši nekoliko prilika da ubjedljivije slavi.
Ovom pobjedom crveno-bijeli prave najbolju uvertiru za finale Kupa Srbije protiv Vojvodine, dok Čukarički šansu za afirmaciju mladih snaga traži u preostala tri kola.
