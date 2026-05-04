Đokić: Izgradnja HE "Dabar" nije zaustavljena

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas u Banjaluci da je izgradnja hidroelektrane "Dabar" usporena, a ne zaustavljena.

"Moraju biti riješena neka pitanja sa nosiocem projekta, a to je kompanija iz Kine i podizvođači. Imaćemo do kraja ove sedmice sastanak da bi vidjeli kako ubrzati radove", rekao je Đokić na konferenciji za novinare povodom 100 dana rada Vlade Republike Srpske.

On je istakao da i Hidroelektrana "Trebišnjica" mora sa kineskom kompanijom riješiti određena finansijska pitanja.

"I to je jedan od razloga što je izvođenje radova usporeno", dodao je Đokić.

On kaže da obaveze nisu male, ali da vjeruje da će realizacija projekta biti nastavljena.