Eksplodirale cijene nafte: Brent probio granicu od 115 dolara

Cijene nafte zabilježile su još jedan dan snažnih oscilacija na tržištu, a referentna cijena sirove nafte Brent dostigla je najviši nivo tog dana nakon izvještaja o napadima dronovima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Brent je kratko nakon 18:00 časova prešao 115 dolara po barelu, nakon vijesti da je ključna naftna luka Fudžaira bila meta napada, što predstavlja rast od više od 5 odsto u odnosu na početak dana.

Fudžaira se nalazi na istočnoj obali UAE-a, izvan Ormuskog moreuza. Naftovod iz naftnih polja u Abu Dabiju vodi do Fudžaire, što omogućuje da se ograničene količine sirove nafte ukrcavaju na tankere i izvoze na svjetska tržišta, čak i u uslovima kada je prolaz kroz Ormuski moreuz djelimično blokiran, prenosi Blic.