Taksista udario dijete u Mitrovici, hitna pomoć na terenu

U ulici Knjaza Miloša u sjevernom dijelu Mitrovice, danas poslijepodne, došlo je do saobraćajne nezgode, kada je vozilom udareno petogodišnje dijete.

U pitanju je taksi vozilo, a saobraćajna nezgoda se dogodila nešto poslije 18 časova, prenosi Blic. Dijete je odmah prebačeno vozilom Hitne pomoći u mitrovački KBC i, prema prvim informacijama, nije životno ugroženo. "Da, dogodila se nezgoda, ali dijete nije zadobilo teške povrede. Prema prvim informacijama, nije životno ugroženo, "saopštio je Erduan Balići iz prištinske policije. Svijet Pronađeno tijelo Stanislava Petrova Vozač će prema proceduri biti ispitan.

