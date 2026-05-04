''Napad na Gudžića pokazatelj pogoršane bezbjednosne situacije''

Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je napad na Miroslava Gudžića koji se dogodio danas u Donjoj Gušterici, kada je povrijeđena i zaposlena u lokalnoj ambulanti, ističući da je reč o još jednom etnički motivisanom incidentu koji je pokazatelj pogoršane bezbjednosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija na AP KiM.

"Novi etnički motivisani incident dolazi nakon niza antisrpskih postupaka režima u Prištini, kao i napada na Srbe koji ostaju nerasvijetljeni ili neadekvatno sankcionisani, što stimulativno utiče na izgrednike koji Srbe tretiraju kao mete", navode iz Kancelarije.

U saopštenju se navodi da se napad na Miroslava Gudžića dogodio danas u Donjoj Gušterici, kada je prema sopstvenom svjedočenju, ovaj Srbin pretučen u krugu ambulante u ovom srpskom mjestu od strane grupe Albanaca.

Istom prilikom, povrede je zadobila i zaposlena u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja je pokušala da mu pomogne.

Iz Kancelarije navode da je povrijeđenima pružena medicinska pomoć u Kliničko bolničkom centru u Gračanici, gdje će povrijeđeni Gudžić biti zadržan na opservaciji s obzirom da je zadobio povrede u predjelu glave.

"S njegovom porodicom su u kontakt odmah stupili naši predstavnici sa terena, kako bi im pružili podršku i sa njima i rukovodstvom bolnice razgovarali o zdravstvenom stanju i stepenu povreda povrijeđenih", ističu iz Kancelarije za KiM.

Gudžić je ranije danas, nakon incidenta, rekao da ne zna ko ga je i zašto napao, da nikog nije provocirao i istakao da je jedini motiv napada to što je Srbin i što je vozio auto sa niškim registarskim tablicama. Gudžić tvrdi da su mu sve vrijeme pretili i psovali "srpsku majku".

Direktor Kliničko - bolničkog centra Priština sa sjedištem u Gračanici, Bratislav Lazić potvrdio je da su dvije osobe nešto poslije 12.00 časova hospitalizovane u ovoj ustanovi i istakao da je njihovo stanje stabilno, ali da će o detaljima i težini povreda više znati nakon završetka kompletne dijagnostike.