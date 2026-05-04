Pretučen Miroslav Gudžić

04.05.2026 17:00

Foto: Pexels.com

Srbin Miroslav Gudžić pretučen je danas u Donjoj Gušterici kod Lipljana, nakon čega je zbrinut u Kliničko-bolničkom centru u Gračanici.

Gudžić je ispričao da je do incidenta došlo nakon što je na putu Dobrotin-Gušterica automobil preticao kolonu vozila i skoro ga udario, a potom počeo da ga prati na putu.

On je naveo da je u blizini marketa kod Gušterice udario njegov automobil na raskrsnici, a kada je zaustavio vozilo vidio je troje mladih Albanaca koji su mu dobacivali iz automobila.

Uspio je da izbjegne njihovu blokadu, ali su oni nastavili da ga prate u čemu su im se pridružila još dva vozila.

On je rekao da napadače ne poznaje, te da je jedini motiv za napad taj što je Srbin i što vozi auto sa srpskim registarskim oznakama.

"Nisam ih ničim isprovocirao", naveo je Gudžić i dodao da se u pokušaju da izbjegne incident sklonio u Dom zdravlja u Donjoj Gušterici, ali su napadači ušli u objekat i počeli da ga tuku.

Tom prilikom je povrijeđena i radnica Doma zdravlja dok je pokušavala da ga odbrani, koja je, takođe, hospitalizovana, prenosi "Kosovo onlajn".

On je rekao da su mu, dok su ga tukli, prijetili i psovali srpsku majku.

Slučaj je prijavljen policiji, koja je u bolnici uzela izjavu od Gudžića.

Gudžić je rekao da je povrijeđen i fizički i psihički, ali da se ne plaši napadača.

Direktor Kliničko-bolničkog centra u Gračanici Bratislav Lazić istakao je da je zdravstveno stanje dvoje dovezenih pacijenata stabilno, ali da će o procjeni povreda moći da se izjasni tek nakon kompletne dijagnostike.

