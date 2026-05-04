Skandal trese Francusku: Gradonačelnik optužen za silovanje i vođenje kulta

Gradonačelnik mjesta Treogan u francuskom departmanu Kot-d’Armor, optužen je za seksualnu zloupotrebu i silovanje najmanje jedne žene, kao i za vođenje kulta, saopštilo je danas tužilaštvo u Tulonu.

Kako je naveo tužilac Rafael Balan, njemu je određen pritvor do suđenja, prenio je Figaro.

Gradonačelnik malog mjesta, koji je optužen da je vodio kult organizovan preko društvenih mreža, uhapšen je prošle nedelje.

Kako se navodi, istražitelji su identifikovali najmanje šest žena koje su bile žrtve njegovog zlostavljanja u periodu od 2017. do 2026.

Jedna od njih, dvadesetjednogodišnja studentkinja, podnijela je tužbu 2022. godine u departmanu Majen.

Ona je optužila muškarca da joj je “prijetio smrću“ ako napusti grupu čiji je navedeni cilj bio “upoznavanje ljudi sa visokim intelektualnim potencijalom“ preko društvenih mreža, navedeno je iz tužilaštva.

Kako se dodaje, članicama grupe, “sljedbenicama duhovnosti i filozofije”, osumnjičeni je obećao mogućnost dostizanja vrhunskog obrazovanja, pod uslovom da slijede njegovo učenje.

On je zahtijevao “potpunu predanost“ od određenih žena, tražeći da ga priznaju kao “apsolutnog i božanskog“ vođu, naveo je izvor iz tužilaštva.

Pored toga što je kontrolisao njihov privatni život, optuženi je navodno od ovih žena iznuđivao novac, a u slučaju jedne od njih i do nekoliko hiljada evra.

“Jedna od žena je takođe tvrdila da je doživjela psihološko zlostavljanje i da je bila podvrgnuta prisilnim seksualnim radnjama“, navelo je tužilaštvo.

Osumnjičeni je formalno optužen za zlostavljanje ranjive osobe od strane vođe grupe koja se bavi iskorišćavanjem psihološkog potčinjavanja svojih članova, kao i za prijetnje smrću jednoj od žrtava, ucjenu dvije druge osobe, i silovanje jedne od podnositeljki tužbi između 2022. i 2025. godine, kada je imala između 17 i 20 godina, prenosi Tanjug.