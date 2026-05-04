Počelo je? Njemačka se sprema za najgore

Njemačka vlada odlučila je da značajno proširi nacionalne zalihe hrane kako bi zemlja bila spremna na moguće velike krize, saopštio je savezni ministar poljoprivrede Alois Rainer.

Prema riječima ministra, postojeće strateške rezerve, koje se sastoje od pšenice, pirinča, zobi i mlijeka u prahu, biće proširene dodavanjem gotovih proizvoda s dugim rokom trajanja, poput konzervisane hrane.

Cilj je da se osigura brza dostupnost hrane stanovništvu u slučaju nepredviđenih događaja.

Trenutno Njemačka drži te zalihe na više od 150 bezbjednih lokacija.

Novi pristup donosi decentralizaciju, pa će tako umjesto oslanjanja samo na državna skladišta, vlada sarađivati s proizvođačima hrane i trgovačkim lancima.

Oni će biti obavezni da čuvaju određenu "netaknutu rezervu" na svojim lokacijama.

Kako bi se izbjeglo bacanje hrane, proizvodi kojima ističe rok trajanja redovno će se puštati u prodaju i zamenjivati svježim zalihama.

Ministar Rajner odbacio je kritike da bi privatni sektor mogao neopravdano da profitira od ovog sistema.

Naglasio je da će država strogo nadzirati količine i kvalitet rezervi, a decentralizovani model trebalo bi da bude i znatno jeftiniji od gradnje novih državnih skladišta.

Ova odluka dolazi u vrijeme kada Ujedinjene nacije upozoravaju na rastuću globalnu nesigurnost hrane.

Sukobi i poremećaji pomorskih ruta u Crvenom moru i Ormuskom moreuzu doveli su do rasta cijena energenata, goriva i đubriva, što najteže pogađa najranjivije zemlje i stanovništvo, prenosi Večernji list.