Minić: Prioritet ugradnja prigušnica

04.05.2026 14:09

Premijer Republike Srpske Savo Minić
Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da je prioritet rješavanje pitanja ugradnje prigušnica, odnosno elektroenergetske opreme koja "upija" višak reaktivne snage i time smanjuje napon na dozvoljeni nivo.

"O `prigušnicama` ćemo sutra imati odgovor Vlade Federacije BiH. Ovo jeste prioritet koji moramo okončati", rekao je novinarima Minić nakon sjednice Skupštine akcionara "Elektroprenosa BiH".

On je istakao da je sastanak bio veoma koristan i da je razgovarano o pitanjima o kojima nije bilo riječi posljednju godinu.

"Sve ćemo uraditi da bude uspostavljena stabilnost elektromreže. Pohvaliću rad Uprave i direktora `Elektroprenosa`, a sigurno je da ima značajnih pomaka koje ćemo kao akcionari podržati", naveo je Minić.

