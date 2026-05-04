Obilježeno 100 dana rada Vlade Republike Srpske

Sa konferencije za novinare poručeno je da je Vlada Srpske u protekla tri mjeseca uspjela sačuvati stabilnost, kredibilitet i realizovati ključne projekte iz plana kontinuiteta.

Sumirajući rezultate, premijer Minić je istakao da su institucije Srpske sačuvale dignitet, te da ni jedna odluka Vlade u proteklom periodu nije dovedena u pitanje.

Jedna od ključnih tačaka obraćanja bila je situacija u energetskom sektoru. Minić je potvrdio da je Termoelektrana "Ugljevik" ponovo na mreži, najavivši skoru posjetu ovom gigantu radi kontrole rezervi uglja.

"Sada kada imamo kapacitete i mogućnosti, moramo jasno definisati sistem odgovornosti. Nedopustivo je da sistem takve veličine trpi zbog neodgovornosti pojedinaca. Naših 1.600 radnika u Ugljeviku sada znaju zašto dolaze na posao, a već imamo i konkretne ponude za nove iskope", naglasio je premijer.

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je značajne izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti kojima se uvodi poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju.

Nova zakonska rješenja omogućiće roditeljima njegovateljima primanja i nakon što štićenik navrši 30 godina života.

Republika Srpska Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

"Izmjenama i dopunama su predviđene dvije stvari - da roditelji njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju da ostvare i nakon 30. godine lica ometenog u razvoju", rekao je Šeranić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom 100 dana rada Vlade Srpske.

Ovim izmjenama, dodao je Šeranić, biće uveden dodatak i za lica koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja.

"Ova prava će se isplaćivati iz budžeta i za to će biti obezbijeđeno 12 miliona KM do kraja godine", rekao je Šeranić.

Minić: Termoelektrana "Ugljevik" ponovo na mreži

Jedna od ključnih tačaka obraćanja bila je situacija u energetskom sektoru. Minić je potvrdio da je Termoelektrana "Ugljevik" ponovo na mreži, najavivši skoru posjetu ovom gigantu radi kontrole rezervi uglja.

"Sada kada imamo kapacitete i mogućnosti, moramo jasno definisati sistem odgovornosti. Nedopustivo je da sistem takve veličine trpi zbog neodgovornosti pojedinaca. Naših 1.600 radnika u Ugljeviku sada znaju zašto dolaze na posao, a već imamo i konkretne ponude za nove iskope", naglasio je premijer.

Premijer Minić se osvrnuo i na opstrukcije sa nivoa zajedničkih institucija, izdvojivši primjer novog graničnog prelaza u Gradišci.

"Ovaj prelaz je svojevrsni spomenik nefunkcionisanja državne zajednice u kojoj živimo. Nevjerovatno je da se građanima uskraćuju bitna rješenja, kao što je slučaj i sa subvencijama za preduzetnike iz Srpske, što vidimo na primjeru zeničke 'Nove željezare'", poručio je Minić, dodajući da se Srpska neće baviti nacionalnom retorikom, već konkretnim ekonomskim opstankom.

Tokom prvih 100 dana, Vlada je primarni fokus stavila na poboljšanje standarda:

Boračkih kategorija

Penzionera i mladih

Radnika i poslovne zajednice

Predstavnici ovih grupa potvrdili su da je aktuelni saziv Vlade zadržao kontinuitet saradnje i ispunjavanja ranije utvrđenih planova, što garantuje stabilnost Republike Srpske u predstojećem periodu.