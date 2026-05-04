Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

U dvorištu porodične kuće u Banjaluci usljed zadobijenih povreda preminuo je muškarac, potvrđeno je za ATV iz PU Banjaluka.
Iz policije navode da je u toku uviđaj na licu mjesta, te preduzimanje neophodnih mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja.
Tragedija se dogodila danas oko 14:50 časova u banjalučkom naselju Debeljaci.
Tragedija u Banjaluci, poginuo muškarac
Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je nastradao prilikom prevrtanja traktora.
